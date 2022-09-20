بعد أزمة حفل الإسكندرية.. تسريب مشاهد صادمة لفيلم محمد رمضان الجديد.. فيديو

تعتبر هذه الفترة من أصعب الفترات التى يمر بها الفنان محمد رمضان على مدار مشواه الفني، وذلك بسبب الأزمات التي تلاحقه واحدة تلو الأخرى فبعد أزمته مع الجمهور السكندري بسبب حفلته المفترض إقامتها يوم ٧ من شهر أكتوبر القادم والحملات الموجهة ضده، تلقى رمضان ضربة جديدة وهي تسريب بعض المشاهد من فيلمه الجديد “ع الزيرو” .





تفاصيل المشاهد المسربة من فيلم محمد رمضان



وظهر محمد رمضان فى المشهد المسرب فى الفيلم وهو يحمل ابنه ضمن أحداث الفيلم وخارج من أحد المستشفيات وتحديد من مركز وحدة رنين ويمسك بيده الأشعة بينما تنتظره نيللى كريم التى تجسد دور زوجته خارج المستشفي ليطمئنها على صحة نجلهما.



أزمة حفل محمد رمضان فى الإسكندرية

وكان محمد رمضان قد نفي ما تم تداوله مؤخرا حول إلغاء حفلته بالإكسندرية المفترض إقامتها يوم ٧ من شهر أكتوبر القادم بعد الحملة التى دشنت ضده تحت عنوان إسكندرية لا ترحب بمحمد رمضان، مشيرا أن الحفل فى موعده ولا صحة لكل ما تم تداوله عن الإلغاء أو عدم بيع تذاكر الحفل



محمد رمضان يتحدث عن تفاصيل فيلمه الجديد



وكشف الفنان محمد رمضان فى تصريحات صحفية، أنه يقوم حاليا بالتحضير لفيلم جديد من المقرر أن يتم تصويره خلال الأيام المقبلة ويمثل بالنسبة له عودة جديدة بعد غياب عن السينما منذ آخر أفلامه الديزل.

وقال محمد رمضان فى تصريحات صحفية إن فيلمه الجديد بعنوان “عالزيرو” وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وتدور أحداثه فى إطار تشويقى حول علاقة بين أب وابنه.

تفاصيل مسلسل محمد رمضان فى رمضان



وأوضح محمد رمضان أنه يقوم بالتحضير لمسلسل جديد بعنوان “العمدة” يخوض به السباق الرمضانى المقبل. وشارك الفنان، محمد رمضان، فيديو جديد له، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهر محمد رمضان وسط استقبال حافل من جمهوره في تركيا،والتقطت بعض الصور التذكارية مع محبينه.

حفل محمد رمضان الأخيرة

وأحيا محمد رمضان حفلاً غنائياً جماهيرياً ضخماً في مدرّج "توركسال وادي إسطنبول" في تركيا إحتفالاً بعيد الأضحى المبارك .

وشارك في الحفل الدي جي أصيل الذي افتتح السهرة بمجموعة من أبرز "الريمكسات" التي نفّذها لأشهر الأغاني، وكان تفاعل الجمهور معه رائعاً ومميّزاً، وبلغ التفاعل درجاته القصوى عندما أدّى أصيل "الريمكس" الشهير لأغنية "سواها".

وأطلّ النجم محمّد رمضان على المسرح بعدما قدّمه الإعلاميّ اللبنانيّ سعيد الحريري، وإفتتح رمضان الحفل بأغنيته الشهيرة "مافيا" مثيراً موجة من الصيحات والهتافات التي علت من قبل الجمهور ترحيباً به في تركيا.