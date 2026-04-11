"البدوي": الوفد والقبائل العربية والقوي السياسية شكلا جبهة واحدة استعادت هوية مصر في 30 يونيو

أكد الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد أن هناك تعاونًا منذ عودتي لرئاسة الوفد مع رموز وممثلي القبائل العربية والعائلات المصرية، وكان الوفد والقبائل المصرية صفًا واحدًا في جبهة الإنقاذ التي استطاعت أن تمهد لثورة 30 يونيو، واستعادة مصر لهويتها المصرية مرة أخرى، لذلك العمل الوطني يجمعنا، وجميعنا نعمل لغاية واحدة وهي صالح مصر، ووسيلتنا لهذه هي حزب الوفد، وهي الغاية التي تجمعنا القبائل والعائلات المصرية، تتعدد الوسائل وتتفق الغاية، وهي صالح مصر وصالح شعبها.

ورحب "البدوي" فى لقائه برموز سيناء ورموز القبائل العربية في بيتهم بيت الأمة دار الوفد، دار الأمة المصرية، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًا إلى أن القبائل العربية جزء أصيل من حزب الوفد وجزء أصيل من النسيج الوطني للأمة المصرية، وكانت في قيادة ثورة ١٩١٩ فتم نفي سعد باشا زغلول إلى جزيرة مالطا وكان بصحبته حمد باشا الباسل، لذلك القبائل العربية جزء أصيل من حزب الوفد، وذلك لأن القبائل العربية والعائلات المصرية هي الركائز الأساسية التي تثبت خيمة الوطن وخيمة الأمة المصرية، وعندما تعرضنا للإرهاب في سيناء وفي غرب مصر في مطروح عندما كان يتم تهريب الأسلحة والإرهابيين من ليبيا فكانت القبائل العربية تصطف مع الجيش المصري تدافع عن حدود الوطن، وهنا لا يفوتني بطولة أبناء سيناء في مقاومة الاحتلال الصهيوني، وبيننا الآن أصغر أسير وهو طفل لدى الكيان الصهيوني هو الدكتور صلاح سلام، ابن القبائل العربية، كما أن المقاومة في سيناء في فترة الكيان الصهيوني، عندما دُنِّست فيها أرض سيناء الطاهرة، كان ابطال المقاومة السيناويون هم الأعين والداعم لأبطال قواتنا المسلحة والعمليات الخاصة التي تتم كانت تتم خلف خطوط العدو الصهيوني.

وأشار "البدوى" إلى أن الوفد يشرف بقبائل مصر العربية جميعها، فهي إضافة قوية نعتز ونفتخر بها على المستويين الإنساني، والسياسي وهذا شرف نتشرف به، لأن القبائل جزء من تاريخ الوفد وجزء من تاريخ الوطنية المصرية عبر التاريخ. فعودًا حميدًا إلى بيت الأمة يا أبناء بيت الأمة، يا أبناء قبائل مصر العظيمة، يا أبناء مصر العظيمة، مصر التي ستظل بإذن الله رغم ما يُحاك وما يُخطط لها من مؤامرات ستظل قوية بأبنائها، آمنة حدودها التي يحميها جيش مصر وقبائلها العربية.

وأكد السيد البدوي على أن الدكتور صلاح سلام، مساعد رئيس الحزب للمناطق الحدودية، يقوم بالتنسيق مع الأستاذ الدكتور شريف عبدالهادي، أستاذ جراحة القلب، لترتيب قوافل طبية مدعومة دعمًا كاملًا بأدوية وقامات طبية، ستبدأ بالمناطق الحدودية جميعها، وذلك لأن الأطراف دائمًا تحتاج إلى تضافر جهود المجتمع المدني مع الدولة لتحسين الخدمات والارتقاء بها، لذلك سيكون الوفد جزءًا مهمًا بوجود الدكتور صلاح سلام في دعم الخدمات والتوعية السياسية من خلالكم، وسيكون لكم دور، لأننا نواجه اليوم معركة وحربًا ليست حربًا مسلحة، لكن حرب فكر ووعي، حرب شائعات وأكاذيب، وانتقلنا من حروب الجيل الرابع إلى حروب الجيل الخامس الذكاء الاصطناعي، الذي يختلق الحدث ويختلق الصورة والصوت لبث الفتنة ونشر الشائعات، فلو لم يكن لدينا ما يساعد في تنمية الوعي الوطني ستحدث مشكلات كبيرة.

وأضاف رئيس الوفد أن مصر هي الجائزة الكبرى للولايات المتحدة وربيبتها إسرائيل، وما يحدث في المنطقة اليوم ليس وليد الأمس، ولكنه مخطط منذ فكرة الدولة الصهيونية منذ "تيودور هرتزل"، ولكن انحياز الولايات المتحدة إلى إسرائيل بالطريقة الفجة التي نراها الآن هي نتاج وثيقة صنعها البنتاجون الأمريكي سنة 1996 اسمها وثيقة الانفصال النظيف، وهذه الوثيقة كانت تهدف إلى إسقاط 7 دول، وهي الدول المحيطة بمصر، الدول السبع كانت: "لبنان، سوريا، العراق، إيران الشمال الشرقي لمصر واليمن الجنوب الشرقي والذي يتحكم في مدخل قناة السويس عن طريق باب المندب، ثم الدولة السادسة هي السودان جنوب مصر والدولة السابعة هي ليبيا غرب مصر"، أي إسقاط محيط الدولة المصرية.

وأكد البدوي على أن الوفد هو حزب قومي عربي وفي عهده تأسست الجامعة العربية، ولكن سقوط إيران هو بوابة انهيار المنطقة بأكملها، لأننا نتعامل مع عدو لا يعرف أدنى معاني الأخلاق ولا يعرف المعاهدات، كما أن دعم بعض دول مجلس التعاون الخليجي للاقتصاد الأمريكي بتريليونات الدولارات، والتي يتعامل معها الرئيس الأمريكي وكأنها جزية

ويهين في أحاديثه من يدعمونه .. نحن العرب أهل العزة والشرف والكرامة، نموت من أجل كرامتنا، نموت من أجل عزتنا، فعندما يقبل حكام الشعوب العربية الأصيلة أن يُخاطَبوا بمثل هذا الخطاب فهذا امتهان للكرامة العربية ولا نقبله على أشقائنا.

وأردف "البدوي" بأن وثيقة الانفصال النظيف اعتمدت من الكونجرس 2007 وأصبحت قرارًا، وتحقق، فلو سقطت إيران بقيت الجائزة الكبرى وهي مصر، فلا بد أن ننشر هذا الوعي من خلال كل بقاع الوطن ليتفهمه الناس، لأننا نتعامل مع عدو يخطط لعشرات بل لمئات السنين، عندما رسم "ثيودور هيرتزل" العلم الصهيوني وخط بيده الخطين أعلى نجمة داود وأسفلها هما النيل والفرات من سنة 1897، فالاحتلال الصهيوني لديه عقول، ولديه مفكرون، ولديه محترفون يخططون لمئات السنين، وأنا أردت أن أذكر هذا الكلام ، لتعلموا ما ينتظر مستقبل أوطاننا والرسالة المحملين بها، مؤكدًا أنه وزملاءه يمارسون السياسة كرسالة، بل نعتبرها من أشرف الرسالات بعد النبوة، فسياسة أمور الناس ورعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم رسالة نُكافأ عليها عند المولى سبحانه وتعالى، وهذا هو حزب الوفد، لذلك أشكركم علي تشريفكم اليوم بيت الأمة، وستكون لنا لقاءات مكثفة وليست لقاءات احتفالية بل لقاءات عملية.



وعقب الدكتور السيد البدوي على حديث الدكتور فتحي عامر، قائلًا: "نريد أن نقدم الخدمات لأهالينا في سيناء، ومرسى مطروح، وحلايب وشلاتين، ونصر النوبة خلال الفترة القادمة، بالتنسيق مع الدكتور فتحي عامر"، كما ثمّن رئيس الوفد حديث اللواء وحيد عبدالعال، قائلًا: "أنا شخصيًا مستعد أن أنزل إلى سيناء ونقوم بعمل قافلة طبية وسياسية، وننظم لقاءات تضم نجومًا من السياسة والفن والثقافة والإعلام والشخصيات العامة، ونقوم بعمل توعية، فهذا دورنا، وعلينا جميعًا دور كبير في الحفاظ على هذا الوطن، كما أن دور الدراما مهم جدًا، لذلك يجب الاهتمام بهذا الأمر".

وعن خطة الحزب التنظيمية خلال الفترة القادمة، قال رئيس الوفد: "كنت أصغر عضو سنًا في الهيئة العليا في عهد فؤاد باشا سراج الدين، وعندما تم اختياري عضوًا في المكتب التنفيذي من قبل فؤاد باشا كنت أهاب أن أتحدث في وجود القامات الوفدية الكبيرة.. وكان لدينا تنظيم ومقرات على مستوى الجمهورية، وعندما توليت رئاسة الحزب كان الوفد يمتلك 219 مقرًا، وكانت لدينا لجان في القرى والمراكز، واليوم فقدنا كل هذا وأصبح عدد المقرات 28 مقرًا، ولجان على الورق فقط، لكنني أعرف كيف أعيد الوفد مع زملائي، وسوف نعيد تنظيم الوفد مع الوفديين وزملائي الذين ابتعدوا عن الحزب خلال الثماني سنوات الماضية سوف نعيد البناء".

وفي الماضي القريب خضنا انتخابات في مواجهة الإخوان، وكان الحزب رقم واحد كحزب مدني، وكان لدينا وكيل في مجلس النواب منتخب، ووكيل في مجلس الشورى منتخب، وكان لدينا 42 نائبًا في مجلس النواب، وكان عدد المجلس أقل بكثير من 600 عضو، وكان لدينا 15 نائبًا في الشورى، وفى انتخابات ٢٠١٥ كان لدينا 44 نائبًا، ونائب معين، ووكيل مجلس نواب منتخب. هذا كان وضع الوفد السياسي والنيابي والتنظيمي قبل 8 سنوات.

وأضاف البدوي: "تراب سيناء تشرب بالدم المصري الذكي الطاهر وهي أرض مقدسة"، مشيرًا إلى أن الوفد عقيدة سياسية تُورَّث من الآباء إلى الأبناء ومن الأجداد، بينما كان الحزب الوطني أكبر حزب من حيث التنظيم ويضم شخصيات كبيرة وعائلات وقبائل، لكنه لم يكن يمتلك نفس العقيدة السياسية الموجودة في الوفد، لذلك في ساعات قليلة احترقت مقراته على مستوى الجمهورية.

كما ثمّن الدكتور السيد البدوي حديث الشيخ علي فريج حول تبني الحزب لفكرة توحيد الشعوب العربية من خلال اتحاد شيوخ العرب، قائلًا: "اقتراح جيد ومقبول، وسوف نقوم بإعادة مؤتمر يليق باتحاد شيوخ العرب، وبالفعل الوفد تحرك في هذا الاتجاه من خلال توجيه دعوة للمرأة العربية عبر النائبة الوفدية السابقة ماجدة النويشي. والشعوب العربية محبة لمصر، ورؤساء الدول العربية يعلمون جيدًا أن مصر هي عمود الخيمة، وبعيدًا عما يُنشر على مواقع التواصل من البعض، فإن الجميع يعرف قدر مصر، وهناك من بيننا من يروج لترحيل العرب المتواجدين في مصر، وهذا غير مقبول، فكيف يتم ترحيل أشقائنا من السودان ولبنان وسوريا واليمن ونحن أمة واحدة؟ لذلك أقول إن لدينا بعض المثقفين لا يدركون معنى مصر، فمصر هي أم العرب قولًا وفعلًا، والعرب من نسل السيدة هاجر المصرية، ورغم ذلك نجد أصواتًا تطالب بتهجير ضيوف مصر كما يسميهم دائمًا السيد رئيس الجمهوريه متناسين أن مصر والسودان كانتا دولة واحدة، وعندما زرت السودان استقبلني الرئيس عمر البشير استقبالًا حافلًا، وكان يقول: أنتم شمال الوادي ونحن الجنوب".

وتابع رئيس الوفد: "ولو تم إنشاء جيش عربي موحد كما دعا الى ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠١٥ لكان من أقوى جيوش العالم، وهنا يأتي دور السياسة في مخاطبة الشعوب، التي تضغط بدورها على الحكام لتحقيق مصلحة الأمة العربية، ودورنا جميعًا أن نعمل من أجل الوطن، وقد شهدت بوابة "الوفد" وصحيفة "الوفد" بعض التقدم، وبداية الغيث قطرة، ونعمل حاليًا على تجهيز استوديوهات بمقر الجريدة لقنوات متخصصة في مختلف المجالات، في محاولة لتعزيز الوعي، لأن الوعي الداخلي هو أخطر ما يهدد استقرار الوطن".

واختتم رئيس حزب الوفد حديثه بتوجيه الشكر للحضور، معربًا عن سعادته بلقائهم في بيت الأمة، مطالبًا بأن يكون هذا اللقاء بشكل شهري، مؤكدًا أنه في انتظار المقترحات التي تدعم وحدة الصف العربي، على أن يتم إرسالها عبر تطبيق "واتساب" الخاص به، تمهيدًا لجمعها ودراستها والعمل على تنفيذها على أرض الواقع.

حضر اللقاء النائب الوفدى السابق هانى أباظة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد،والنائب الوفدى السابق إيهاب عبدالعظيم، رئيس لجنة الإتصال السياسى بالحزب، والنائبة السابقة الدكتورة أمل رمزى ،عضو الهيئة العليا للحزب ،والقيادى الوفدى الدكتور شريف عبدالهادى ،والدكتور صلاح سلام مساعد رئيس الحزب لشئون المناطق الحدودية، واللواء مصطفى زكريا مساعد رئيس الحزب لشئون المتابعة، والنائبة الوفدية الدكتورة ولاء الصبان ، والنائب الوفدى الأسبق الدكتور أحمد عطالله ،والكاتب الصحفى شريف عارف مدير معهد الدراسات السياسية والإستراتيجية، وعن لجنة الإتصال السياسي بالوفد أحمد المنشاوى ،والفنان حجاج كامل والدكتور حسن صالح ،وقيادات مشايخ القبائل ،ولفيف من قيادات الحزب بالمحافظات ومن شيوخ القبائل العربية الشيخ على فريخ رئيس مجلس شيوخ القبائل العربية، والدكتور خالد فتح الله والدكتور فتحى عامر واللواء وحيد عبدالعال ،والشيخ محمد مسلم ،والعديد من رموز القبائل والعائلات المصرية.