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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نزيف.. منى فارق تقلق جمهورها بصورة صادمة

منى فاروق
منى فاروق

حالة من القلق الشديد انتابت عدد كبير من جمهور الفنانة منى فاروق بعد نشرها صورة على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام يظهر فيها دمائها فى كل مكان.

وعلقت منى على الصورة قائلة : الحمد الله أدعولي، وهو ما جعل الكثيرين يدعون لها فى تعليقاتهم متمنين لها الشفاء العاجل.

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منى فاروق لم تفصح عن مرضها 


ولم تفصح منى فاروق عن السبب وراء هذه الدماء المنتشرة فى الصورة، واكتفت بتعليقها وهو ما تسبب فى قلق متابعيها على انستجرام.
 

وتصدرت  الفنانة منى فاروق، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد نشرها فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على الانستجرام ، كشفت فيه عن إصابتها بمرض خطير. 
 

وكشفت الفنانة منى فاروق، من قبل في لايف عبر حسابها على إنستجرام، عن حقيقة خضوعها لعمليات تجميل وأكدت أنها لم تفعلها من قبل وكله طبيعي. 
 

منى فاروق تكشف عن إصابتها فى عينيها
 

نشرت الممثلة منى فاروق، عدة فيديوهات قصيرة لها، عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، وتحدثت عن عدة أشياء خاصة بها. وقالت منى فاروق، في الفيديو، أنها تظهر في الفيديو التي شاركته بدون مكياج، وكشفت أنها لا تبصر بأحد عينيها سوى بنسبة 30% فقط، مؤكدة أنها لا تجيد إجراء عملية تصحيح إبصار لوجود مشكلة في هذه العين يجب علاجها أولًا، ما يشير إلى خطورة الأمر عليها.
 

منى فاروق تنفي ظهورها بقميص نوم


ردت الممثلة منى فاروق - عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام - على حالة الجدل التي أثيرت حول الفيديو المثير الذي نشرته مؤخرا، وظهرت فيه بفستان صيفي مكشوف وصفه البعض بأنه قميص نوم. ونفت منى فاروق، ظهورها بقميص النوم في الفيديو مؤكدة أنه فستان صيفي عادي، وعلقت: «ما كل البنات بتلبس فساتين صيفي عادي .. يعني أنا حرة ليه نازلين فيا جلد.. ده ربنا بيسامح وبيغفر لعباده الذنوب».
 

منى فاروق تنفعل على منتقديها


وشنت منى فاروق، هجوما على منتقديها، قائلة لهم: «انتوا مزعجين جدا .. بس أنا ولا فارق معايا كلامكم أنا يعامل ربنا مش بعامل البشر .. بجد حسبي الله ونعم الوكيل في كل الناس اللي بتكتب عني بالكذب». وتابعت منى فاروق: «أنا في الأول والأخير بنت بتتكلموا في عرضي ليه ؟؟ خافوا ربنا شوية». واختتمت منى فاروق: «ربنا موجود وهيعوضني خير .. وأنا في حماية ربنا».

مني فاروق صور منى فارق

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