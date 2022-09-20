البنك الأهلي يصدم الزمالك بسبب رفض إتمام صفقة ناصر منسي.. فيديو



كشف الإعلامي محمد شبانة، أن مسئولي البنك الأهلي، رفضوا بشكل نهائي بيع ناصر منسي مهاجم الفريق لصفوف الزمالك خلال الموسم المقبل.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC،الزمالك حاول بكل قوة في الفترة الماضية لاقناع البنك الأهلي ببيع اللاعب لكن الأمر قوبل بالرفض حيث وافقوا على رحيل أي لاعب للفريق ما عدا ناصر منسي.

وأتم شبانة، ناصر منسي لاعب جيد وهناك عددًا من الفرق الكبيرة ترغب في ضمه.

راتب صفقتي الزمالك..

كشف الإعلامي محمد شبانة، قيمة راتب الثنائي عمر جابر ونبيل عماد دونجا مع الزمالك بعد الانضمام بشكل رسمي للفريق.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC،عمر جابر كان يحصل على ما يقترب من 20 مليون جنيه في الموسم مع بيراميدز في الوقت الذي كان يحصل فيه دونجا على 10 مليون جنيه.

وأتم شبانة، علمنا أن عمر جابر سيحصل على 12 مليون جنيه مع الفريق في الوقت الذي سيحصل فيه دونجا على نفس الرقم الذي كان يتقاضاه مع بيراميدز.