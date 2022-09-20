ضبط سجائر إلكترونية ومستلزمات شيش مهربة بين ملابس راكب في المطار.. صور

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحي ربيع جابر مدير الادارة من ضبط عدد السجائر الإلكترونية ومستلزمات الشيش الإلكترونية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي على طائره الخطوط الاماراتيه اشتبه أحمد حمدي محمد الجوادي رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكب مصرى الجنسية .



وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد جمال الدين مأمور الفحص وطاهر خفاجي مدير الإدارة فتلاحظ وجود كثافات متماثله .

وبالعرض على أحمد حسن أحمد الحكش مدير الادارة الثانية بالإنابة قام بتكليف عمرو عطيه الدسوقي مدير الحركة المشرف علي العمل بالصالة الخضراء وسامي نبيل سامي مامور الجمرك المكلف بالعمل بالصالة الخضراء بفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود عدد من السجائر الإلكترونية وزجاجات زيت الشيش الإلكترونية مخبأة بين طيات الملابس .

قرر صبحي ربيع مدير الادارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مطار القاهرة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.