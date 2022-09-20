روسيا تعتبر الهجوم على سفارتها في كندا عملًا إرهابيًا.. وتتقدم بمذكرة احتجاج رسمية

اعتبر السفير الروسي لدى كندا أوليج ستيبانوف أن الهجوم على البعثة الدبلوماسية الروسية في مدينة أوتاوا الكندية هو محاولة لارتكاب هجوم إرهابي.



ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن ستيبانوف قوله: "إن سفارة روسيا في أوتاوا تعرضت لهجوم، نعتبره بمثابة هجوم إرهابي، ولحسن الحظ لم تقع إصابات أو أضرار".



ووفقا لستيبانوف، تم إرسال مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الكندية للمطالبة بإجراء تحقيق شامل في هذا الحادث، معبرًا عن أمله في أن يتم اعتقال ومعاقبة المهاجم الذي قام بإلقاء زجاجة حارقة على أرض السفارة الروسية في أوتاوا.



وأشار السفير الروسي إلى أنه كان هناك عدة محاولات سابقة تم خلالها إلقاء أجسام غريبة على أراضي السفارة، وتم توجيه نداءات متكررة إلى السلطات الكندية لتزويد مكاتب البعثة في أوتاوا ومونتريال وتورنتو بالحراسة والتدابير اللازمة لتوفير الحماية الفورية.



وكانت وزارة الخارجية الروسية قد استدعت السفيرة الكندية لدى موسكو أليسون لو كلير احتجاجا على الهجوم الذي وقع فجر يوم 12 سبتمبر، حينما قفز مجهول من الحديقة المجاورة للسفارة وقام بإشعال النار في فتيل زجاجة مولوتوف وألقى بها باتجاه أراضي البعثة الدبلوماسية ولاذ بالفرار، ولم يشتعل السائل ولم تقع أي أضرار أو إصابات في مكتب البعثة.