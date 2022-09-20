د.نادر المصري: الأكسجين النشط يساعد على تجديد الخلايا ويحسن من التمثيل الغذائي

العلاج بالاكسجين النشط

عرف الدكتور نادر المصري، استشاري العلاج بالاكسجين النشط، طرق العلاج بالاكسجين النشط والأمراض التي يعالجها.

وقال "نادر المصري" خلال لقائه مع الإعلامية ماري نعيم ببرنامج "انا والطبيب" المذاع على قناة صدى البلد، إن الأكسجين النشط هو يقوم بتنشيط جميع الخلايا بالجسم ويزيد من كفاءة الخلايا والحيوية والنشاط بجانب علاج أمراض أخرى.

وأضاف استشاري العلاج بالاكسجين النشط، أنه يستخدم في علاج أمراض الجهاز الهضمي وقرح المعدة والمريء والقولون واستبدالها بخلايا أخرى، وبالتالي يتم علاج القرح والالتهابات وسوء الهضم والأمراض المناعية.

وأوضح الدكتور نادر المصري، أن الأكسجين النشط يساعد على تجديد الخلايا ويحسن من التمثيل الغذائي، وهناك العديد من الطرق والاستخدامات لعلاج الأمراض، ويقضي على جميع البكتريا الفطريات والفيرسات وينقي الجهاز الهضمي.