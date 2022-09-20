عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

.

علقة موت.. قرود شرسة تهاجم شابا هنديا وتبرحه ضربا.. شاهد

قرود شرسة
قرود شرسة

هاجم قرد شرس شاب هندي انتقامًا لزملائه القرود الذي رماهم الشاب بالحجارة دون سبب لكنه وقع في شر أعماله.

وثق مقطع فيديو مرعب لقطات غريبة لـ شاب هندي غاضب يضرب مجموعة من القرود بالحجارة وهم يندفعون على طول الشارع ويصعدون إلى أحد المباني للاختباء.

يمكن رؤية القرود ذات الفرو وهي تركض وتختبئ بينما يلتقط الرجل الحجارة ويحاول ضربها في حرب شوارع ملحمية بولاية أوتار براديش في الهند.

انتقام شرس من القرود

تمكن الشاب من مطاردة جميع القرود باستخدام الحجارة، باستثناء قرد واحد شجاع عاد لينتقم وفقا لمقطع نشرته صحيفة مترو.

في المقطع المتداول، يمكن رؤية المخلوق الماكر وهو يقفز على حافة فوق أحد الأبواب ثم ينطلق نحو الشاب ويطرحه أرضًا، مما شجع بقية القرود ولقنوا الشاب "علقة موت".

القرود هندي شاب هندى قرد هندي اعتداء القرود قرد شرس أخبار الترفيه الهند ولاية أوتار براديش أوتار براديش فيديو مرعب قرود شرسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مُفاجأَة.. إقامة مباراة بين الأهلي وريال مدريد على ستاد لوسيل| تفاصيل

عينه على دور الرقاصة.. أحمد فلوكس يهاجم محمد رمضان بعد السخرية من والده

مستحيل تلبس كاش مايوه..أجمل ١٠ صور لـ"ابنة تامر أمين"| شاهد

الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره خلال ساعات.. تفاصيل

حكم قضاء الرجل شهوته أثناء العلاقة الحميمية وترك الزوجة.. مبروك عطية يوضح

35 ألف دولار وراء الجريمة.. مقتل رجل أعمال عربي صاحب مصنع لإنتاج الحلوى بحدائق أكتوبر| صور

انفصال أحمد مكي وزوجته .. ويعيش قصة حب جديدة| خاص

استحمام المرأة في غير بيت زوجها يحرمها ستر الله.. الإفتاء: الحديث صحيح

موضوعات متعلقة

أورام في وشه وجسده من 33 سنة.. ياسر يستغيث: ساعدوني أتعالج بره

بالشبشب.. امرأة تنتقم من متحرش هندي.. 40 ضربة في 20 ثانية

عايش ولا ميت..والدة شريف تستغيث: نزل يصلي الفجر من 4 سنين ومارجعش

جريمة تهز أمريكا.. اقتحام ملثمين منزلا واعتدائهما على عجوزين.. فيديو

شاهد.. خناقة عنيفة بين مصارعين سعوديين داخل مول

رغم تجريدها له من ألقابه.. الأمير أندرو يودع والدته الملكة إليزابيث برسالة مؤثرة

لقمة العيش.. سائق كاريتة يحمل طفله على كتفه أثناء عمله بالهند|مقطع مؤلم

بعد 8 سنوات.. إمرأة هندية تكتشف أن زوجها "سيدة"

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم 20-9-2022

حكم إخفاء ارتكاب الفاحشة عند الزواج.. وهل يجوز ترقيع غشاء البكارة

الطاقم غير مكتمل.. شهود العبارة: لا توجد رخصة لمزاولة العمل

غدا.. طرح فيلم أشباح أوروبا للنجمة هيفاء وهبي في السينمات

لنظار مدارس التعليم الأساسى.. صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام

مفاجأة صادمة بشأن حقيقة تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علقة موت.. قرود شرسة تهاجم شابا هنديا وتبرحه ضربا.. شاهد

طريقة عمل اللانشون قبل المدارس.. سهلة وسريعة

أورام في وشه وجسده من 33 سنة.. ياسر يستغيث: ساعدوني أتعالج بره

بعد تصريحاتها حول طبيبها النفسي.. 10 صور أثارت الجدل لـ وفاء عامر

فيديو

استخراج «جادون عجلة» من بطن طفل في المنوفية .. كيف حدث ذلك؟ "فيديوجراف"

حقيقة ارتفاع أسعار الكتب المدرسية| التعليم ترد

2000 دعوة حضر منها 800.. تفاصيل مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية| شاهد

المواصلات مجانا.. قرارات هامة من وزارة النقل تزامنا مع بدء الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ