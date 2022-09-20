علقة موت.. قرود شرسة تهاجم شابا هنديا وتبرحه ضربا.. شاهد

.

هاجم قرد شرس شاب هندي انتقامًا لزملائه القرود الذي رماهم الشاب بالحجارة دون سبب لكنه وقع في شر أعماله.

وثق مقطع فيديو مرعب لقطات غريبة لـ شاب هندي غاضب يضرب مجموعة من القرود بالحجارة وهم يندفعون على طول الشارع ويصعدون إلى أحد المباني للاختباء.

يمكن رؤية القرود ذات الفرو وهي تركض وتختبئ بينما يلتقط الرجل الحجارة ويحاول ضربها في حرب شوارع ملحمية بولاية أوتار براديش في الهند.

انتقام شرس من القرود

تمكن الشاب من مطاردة جميع القرود باستخدام الحجارة، باستثناء قرد واحد شجاع عاد لينتقم وفقا لمقطع نشرته صحيفة مترو.

في المقطع المتداول، يمكن رؤية المخلوق الماكر وهو يقفز على حافة فوق أحد الأبواب ثم ينطلق نحو الشاب ويطرحه أرضًا، مما شجع بقية القرود ولقنوا الشاب "علقة موت".