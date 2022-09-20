أخبار العالم| الكوليرا تقتل 5 في سوريا .. ارتفاع اسعار الفائدة العالمية .. مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال .. كارثة مدمرة تزحف إلى الكاريبي

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري على مدار الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من الموضوعات والأخبار التي ركزت على الشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:
طنطا تحتل المركز الثاني في قائمة المدن الأكثر كثافة سكانية بالعالم 2022
احتلت مدينة طنطا المركز الثاني في قائمة المدن الأكثر كثافة سكانية في العالم لعام 2022، بعد مدينة دكا في بنجلاديش، حسب موقع «statista»
قتلت 5 وأصابت 200.. الصحة العالمية: طائرة إمدادات طبية لمحاربة الكوليرا بسوريا
أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أن طائرة تحمِل إمدادات طبية للتعامل مع تفشي وباء الكوليرا في سوريا هبطت في العاصمة دمشق، مساء أمس الإثنين، ومن المقرر ات تتبعها طائرة أخرى.
بسبب قانون قيصر.. وزير الطاقة اللبناني: صفقة الغاز بين مصر وبيروت معطلة
كشف وزير الطاقة اللبناني وليد فياض في تصريحات صحفية عن أن اتفاقية الغاز الطبيعي التي عقدتها مصر مع لبنان “معطلة” رغم المحاولات لتطبيقها، وذلك بسبب قانون قيصر
لم تكن هادئة قبل العاصفة.. أسعار الفائدة العالمية مستمرة في الصعود
لا يبدو أن المستثمرين ينتظرون سلسلة اجتماعات البنك المركزي الامريكي هذا الأسبوع قبل اتخاذ أي خطوات، في حين أن العطلات في طوكيو ولندن قد تعني أن التداول العالمي كان هادئًا إلى حد ما
الاتحاد الأوروبي وفرنسا: لا يوجد عرض أفضل لإيران لإحياء الاتفاق النووي
قالت فرنسا يوم الاثنين إنه لن يكون هناك عرض أفضل لـ إيران لإحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية وإن الأمر متروك لطهران لتقرر الآن مع منسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات
في ذكرى زلزالين مدمرين .. هزة أرضية عنيفة تضرب المكسيك وتقتل شخصا
ضرب زلزال قوي غرب المكسيك يوم الاثنين في ذكرى زلزالين مدمرين ، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإلحاق أضرار بمباني وقطع التيار الكهربائي ودفع سكان مكسيكو سيتي للخارج بحثا عن الأمان.
مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال شمال وجنوب الضفة الغربية
وقعت مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، في بلدة "بيت أمر" شمال مُحافظة الخليل الواقعة في جنوب الضفة الغربية. وقالت مصادر فلسطينية وشهود عيان إن مواطنين أصيبوا بالاختناق جراء استخدام جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع لقمع الأهالي الذين خرجوا للتصدي لاقتحام منطقة "الظهر"
قبرص وإسرائيل تتعهدان بإنهاء الخلاف حول حقلي أفروديت ويشاي للغاز في المتوسط
اعلنت قبرص وإسرائيل، الاثنين، على الاتفاق فيمتا بينهما على تسريع التوصل إلى حل للخلاف المستمر بشأن التنقيب في حقل غاز يمتد عبر الحدود البحرية بينهما، وفق ما أعلنت وزيرتا الطاقة من الجانبين
كارثة مدمرة تزحف إلى الكاريبي.. فيونا أول إعصار يسجل ضربة مباشرة لـ الدومينيكان
اتجه إعصار فيونا شمالا بعد أن تسبب في هطول أمطار غزيرة ورياح قوية على جمهورية الدومينيكان وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في بورتوريكو المجاورة ، حيث توفي شخصان على الأقل
الجزائر تقترب من «صفر إصابات» بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
سجلت الجزائر، أدنى حصيلة يومية، منذ أشهر، لأرقام الإصابات اليومية بفيروس كورونا؛ وذلك لليوم الثاني على التوالي، بواقع 3 إصابات جديدة، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ارتفاع معدل التضخم في اليابان لأعلى مستوى له منذ 8 سنوات
أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء تسارع معدل التضخم الأساسي في اليابان إلى 2.8٪ في أغسطس ليسجل أسرع وتيرة سنوية في ما يقرب من ثماني سنوات ، حيث اتسعت الضغوط من ارتفاع تكاليف المواد الخام وضعف الين.
أمريكا تستضيف أول محادثات مباشرة بين أرمينيا وأذربيجان
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين التقى وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في نيويورك يوم الاثنين ، في أول محادثات مباشرة بين الجانبين منذ الاشتباكات الحدودية الدامية
بوليتيكو: أمريكا تقايض بـ 50 طائرة عسكرية مقابل دعم أوزبكستان وطاجيكستان في مكافحة الإرهاب بأفغانستان
أفادت صحيفة بوليتيكو يوم الاثنين أن الولايات المتحدة تتطلع إلى مقايضة ما يقرب من 50 طائرة عسكرية مقابل دعم أوزبكستان وطاجيكستان في عمليات مكافحة الإرهاب في أفغانستان المجاورة.
وزير الخارجية الأمريكي يعلن عن استضافة حدث بلوباسيفيك في منافسة شرسة للصين
قال مسؤول بـ البيت الأبيض إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين سيستضيف دول شركاء في المحيط الأزرق (PBP) الخميس المقبل؛ بهدف تنسيق المساعدة بشكل أفضل للمنطقة في مواجهة المنافسة من الصين