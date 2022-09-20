أخبار العالم| الكوليرا تقتل 5 في سوريا .. ارتفاع اسعار الفائدة العالمية .. مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال .. كارثة مدمرة تزحف إلى الكاريبي

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري على مدار الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من الموضوعات والأخبار التي ركزت على الشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

احتلت مدينة طنطا المركز الثاني في قائمة المدن الأكثر كثافة سكانية في العالم لعام 2022، بعد مدينة دكا في بنجلاديش، حسب موقع «statista»

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أن طائرة تحمِل إمدادات طبية للتعامل مع تفشي وباء الكوليرا في سوريا هبطت في العاصمة دمشق، مساء أمس الإثنين، ومن المقرر ات تتبعها طائرة أخرى.

كشف وزير الطاقة اللبناني وليد فياض في تصريحات صحفية عن أن اتفاقية الغاز الطبيعي التي عقدتها مصر مع لبنان “معطلة” رغم المحاولات لتطبيقها، وذلك بسبب قانون قيصر

لا يبدو أن المستثمرين ينتظرون سلسلة اجتماعات البنك المركزي الامريكي هذا الأسبوع قبل اتخاذ أي خطوات، في حين أن العطلات في طوكيو ولندن قد تعني أن التداول العالمي كان هادئًا إلى حد ما

قالت فرنسا يوم الاثنين إنه لن يكون هناك عرض أفضل لـ إيران لإحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية وإن الأمر متروك لطهران لتقرر الآن مع منسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات

ضرب زلزال قوي غرب المكسيك يوم الاثنين في ذكرى زلزالين مدمرين ، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإلحاق أضرار بمباني وقطع التيار الكهربائي ودفع سكان مكسيكو سيتي للخارج بحثا عن الأمان.

وقعت مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، في بلدة "بيت أمر" شمال مُحافظة الخليل الواقعة في جنوب الضفة الغربية. وقالت مصادر فلسطينية وشهود عيان إن مواطنين أصيبوا بالاختناق جراء استخدام جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع لقمع الأهالي الذين خرجوا للتصدي لاقتحام منطقة "الظهر"

اعلنت قبرص وإسرائيل، الاثنين، على الاتفاق فيمتا بينهما على تسريع التوصل إلى حل للخلاف المستمر بشأن التنقيب في حقل غاز يمتد عبر الحدود البحرية بينهما، وفق ما أعلنت وزيرتا الطاقة من الجانبين

اتجه إعصار فيونا شمالا بعد أن تسبب في هطول أمطار غزيرة ورياح قوية على جمهورية الدومينيكان وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في بورتوريكو المجاورة ، حيث توفي شخصان على الأقل

سجلت الجزائر، أدنى حصيلة يومية، منذ أشهر، لأرقام الإصابات اليومية بفيروس كورونا؛ وذلك لليوم الثاني على التوالي، بواقع 3 إصابات جديدة، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء تسارع معدل التضخم الأساسي في اليابان إلى 2.8٪ في أغسطس ليسجل أسرع وتيرة سنوية في ما يقرب من ثماني سنوات ، حيث اتسعت الضغوط من ارتفاع تكاليف المواد الخام وضعف الين.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين التقى وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في نيويورك يوم الاثنين ، في أول محادثات مباشرة بين الجانبين منذ الاشتباكات الحدودية الدامية

أفادت صحيفة بوليتيكو يوم الاثنين أن الولايات المتحدة تتطلع إلى مقايضة ما يقرب من 50 طائرة عسكرية مقابل دعم أوزبكستان وطاجيكستان في عمليات مكافحة الإرهاب في أفغانستان المجاورة.

قال مسؤول بـ البيت الأبيض إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين سيستضيف دول شركاء في المحيط الأزرق (PBP) الخميس المقبل؛ بهدف تنسيق المساعدة بشكل أفضل للمنطقة في مواجهة المنافسة من الصين