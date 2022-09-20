أمريكا تستضيف أول محادثات مباشرة بين أرمينيا وأذربيجان

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين التقى وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في نيويورك يوم الاثنين ، في أول محادثات مباشرة بين الجانبين منذ الاشتباكات الحدودية الدامية هذا الشهر.

اتفقت أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي ، منهية يومين من العنف المرتبط بنزاع استمر لعقود بين دول الاتحاد السوفيتي السابق على إقليم ناغورنو كاراباخ.

أدى القتال ، الذي ألقى كل طرف باللوم فيه على الآخر ، إلى مقتل أكثر من 170 جنديًا وهدد بجر تركيا ، الداعم الرئيسي لأذربيجان ، وروسيا حليفة أرمينيا إلى صراع أوسع في وقت تشهد توترات جيوسياسية عالية بالفعل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان إن بلينكين شدد على ضرورة منع اندلاع المزيد من القتال والعودة إلى عملية السلام ، وذلك خلال اجتماع أرارات ميرزويان الأذربيجاني وجيهون بيراموف الأذربيجاني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال برايس 'ناقشا الخطوات التالية وشجع الوزير الجانبين على الاجتماع مرة أخرى قبل نهاية الشهر.'

وفي حديثه قبل استضافة وزراء الخارجية يوم الاثنين ، قال بلينكين إن واشنطن 'شجعت حقيقة أن القتال توقف ولم تكن هناك أي أعمال عسكرية إضافية خلال الأيام القليلة الماضية'.

كان القتال ، الذي وقع في الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر ، هو الأكثر دموية منذ الحرب التي استمرت ستة أسابيع في عام 2020 والتي خلفت الآلاف من القتلى وشهدت تحقيق أذربيجان مكاسب إقليمية كبيرة في ناجورنو كاراباخ وحولها.

أرمينيا وأذربيجان

أفادت وسائل إعلام روسية في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن أرمينيا وأذربيجان تمكنتا من التوصل إلى هدنة لوقف عمليات القتال الحدودية بينهما وذلك بعد عدة أيام من اندلاع اشتباكات ضاربة بين البلدين أسفرت عن عشرات القتلى من الجانبين.

ولم تمضِ أسابيع قليلة على إعلان أرمينيا أنها دخلت مناقشات لتوقيع اتفاق سلام مع أذربيجان حتى اتهمت الأولى الثانية يوم الثلاثاء الماضي، بأنها شنت هجومًا "استفزازيًا" في مناطق ومدن حدودية بدون أي مبرر.

وفي الوقت الذي احتدمت فيه وتيرة الاشتباكات طيلة يومين وتوالت فيه التحذريات من تفاقم الوضع واتساع نطاق المعارك لتتحول في نهاية المطاف إلى حرب شاملة، تساءل مراقبون عن السبب الرئيسي وراء اندلاع الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان رغم دخولهما في مناقشات سلام.

روسيا تلجأ إلى تركيا

أمس الأربعاء قال مسؤول تركي بارز إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحثان الاشتباكات التي وقعت في الآونة الأخيرة بين أرمينيا وأذربيجان عندما يلتقيان في سمرقند يوم الجمعة وذلك على هامش قمة منظمة شنجهاي للتعاون في أوزبكستان.

وأعلنت روسيا أنها تفاوضت على وقفٍ لإطلاق النار بغرض تطبيقه يوم الثلاثاء، لوضع حدّ للاشتباكات الدامية التي اندلعت بين أذربيجان وأرمينيا إلا أنه سرعان ما تجددت الاشتباكات مرة أخرى فجر الأربعاء، وأسفرت عن مقتل عشرات الجنود من الجهتين.

هل تتدخل روسيا عسكريًا؟

بعد اجتماع مع مجلس الأمن في أرمينيا طالب رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، روسيا بتنفيذ بنود "اتفاقية الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة"، وهي اتفاقية بين الدولتين تتعلق بالدفاع المشترك في وجه أي عدوان، حيث قال باشينيان إن هذا القرار يأتي في إطار الدفاع عن أرمينيا بوجه "الاعتداء على مناطقها السيادية".

وتم التوقيع على الاتفاقية عام 1997 وهي وتدعو إلى تعاون وثيق بين روسيا وأرمينيا بهدف الدفاع عن وحدة أراضيهما وسيادتهما في حال وقوع هجوم من دولة أجنبية.

ورجحت المجلة البريطانية أن روسيا قد تلجأ إلى إجراءات رمزية بدلاً من التدخل العسكري حال طلبت منها أرمينيا الدفاع عنها من خلال تطبيق المعاهدة في حالة الهجوم عليها من قبل دولة أخرى.

وأشارت المجلة إلى أن أذربيجان ترغب بشدة في تقويض القبضة الروسية على منطقة القوقاز بأسرها لكنها في الوقت نفسها لن تحظى بمكاسب من مواجهة روسيا بشكل علني؛ إذ يقلل هذا الأمر من مخاطر نشوب حرب واسعة النطاق مع أرمينيا.