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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في ذكرى زلزالين مدمرين .. هزة أرضية عنيفة تضرب المكسيك وتقتل شخصا

المكسيك
المكسيك

ضرب زلزال قوي غرب المكسيك يوم الاثنين في ذكرى زلزالين مدمرين ، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإلحاق أضرار بمباني وقطع التيار الكهربائي ودفع سكان مكسيكو سيتي للخارج بحثا عن الأمان.

وقالت الحكومة إن شخصا قتل في ميناء مانزانيلو على المحيط الهادئ عندما انهار سقف متجر متعدد الأقسام عليه. 

كما أبلغت السلطات عن أضرار لحقت بالعديد من المستشفيات في ولاية ميتشواكان الغربية بالقرب من مركز الزلزال ، الذي كان في منطقة قليلة السكان في المكسيك. وقالت الحكومة إن شخصا أصيب بسقوط زجاج في أحد المستشفيات.

ضرب زلزال بلغت قوته 7.6 درجة بعد الساعة 1 بعد الظهر بقليل. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (1800 بتوقيت جرينتش) بالقرب من الساحل الغربي وعلى مقربة من حدود ميتشواكان مع ولاية كوليما حيث تقع مانزانيلو.

كان الزلزال ضحلاً نسبيًا ، على عمق 15 كيلومترًا (9 أميال) فقط ، وهو ما كان سيؤدي إلى تضخيم تأثيره.

أصدر مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ الأمريكي تحذيرًا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) لأجزاء من ساحل المكسيك ، قائلاً إن الأمواج التي تصل إلى متر واحد إلى ثلاثة أمتار (3 إلى 9 أقدام) فوق مستوى المد أمر ممكن.

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وقالت كلوديا شينباوم عمدة مدينة مكسيكو سيتي إنه لم ترد تقارير فورية عن أضرار جسيمة في العاصمة بعد الهزات الأرضية التي اجتاحت المكسيك في نفس اليوم الذي ضربت فيه الزلازل المدمرة البلاد في عامي 1985 و 2017.

وقال عيسى مونتيس (34 عاما) وهو مصمم جرافيك في حي روما بوسط المدينة ، عن توقيت الزلزال عندما حلقت طائرات الهليكوبتر في سماء المدينة ، 'تبدو لعنة'.

قالت الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك (UNAM) ، وهي واحدة من أرقى مقاعد التعليم العالي في البلاد ، إنه لا يوجد تفسير علمي لثلاثة زلازل كبرى وقعت في نفس اليوم ، وعزت ذلك إلى محض الصدفة.

لكن الآخرين لم يصدقوا ذلك تمامًا.

قال إرنستو لانزيتا ، صاحب شركة في حي كواوتيموك بالمدينة: 'إنه هذا التاريخ. هناك شيء يتعلق باليوم التاسع عشر'. 'التاسع عشر هو يوم يجب الخوف منه'.

قُتل الآلاف في زلزال 19 سبتمبر 1985 وقتل أكثر من 350 في زلزال 19 سبتمبر 2017.

كان رد فعل العديد من المكسيكيين على الزلزال الأخير من خلال نشر مجموعة من الميمات عبر الإنترنت للتنفيس عن دهشتهم.

قبل إعلان الوفاة لأول مرة في مانزانيلو ، قال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن هناك أضرارًا مادية بالقرب من مركز الزلزال. وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مباني متضررة بشدة.

وقالت السلطات المكسيكية إن الإنذار الزلزالي صدر قبل حوالي دقيقتين من وقوع الزلزال ، مما أتاح للسكان الوقت لإخلاء منازلهم.

ومع ذلك ، كافح بعض الناس في العاصمة لفهم أنه كان زلزالًا حقيقيًا حيث كانت الحكومة قد دقت ناقوس الخطر بالفعل في وقت سابق من اليوم كتدريب لإحياء ذكرى الزلازل الماضية في نفس اليوم.

نفاد الطاقة


وفي كولكومان ، ميتشواكان ، بالقرب من مركز الزلزال ، أظهرت الصور القوباء المنطقية تطاير المنازل وتصدع جدران المباني بفعل قوة الزلزال. في أحد المتاجر ، كانت البضائع مبعثرة على الأرض.

وانقطعت الكهرباء في أجزاء من روما في مكسيكو سيتي على بعد 400 كيلومتر (250 ميلا) من مركز الزلزال. وقالت شركة الكهرباء الوطنية إن الانقطاعات وصلت إلى 1.2 مليون مستخدم.

وقف سكان روما في الشوارع وهم يحتضنون الحيوانات الأليفة ، في حين بدا واضحًا أن السياح الذين يزورون سوقًا محليًا بصحبة مرشد لهم مرتبكون ومنزعجون. توقفت إشارات المرور عن العمل ، وتمسك الناس بهواتفهم ، وإرسال رسائل نصية أو انتظار المكالمات.

قالت كلارا فيري ، التي تمتلك مكتبة إيطالية في روما ، إنها طلبت من أحد العملاء الخروج بمجرد سماع صوت حشرجة النوافذ ، حيث تتناغم حواسها مع أصوات الزلازل الوشيكة بعد 16 عامًا في الموقع.

قالت: 'كان الأمر أشبه بتمرين طبيب الأسنان بالنسبة لي'.

ازدادت حدة الهدير ، وعندما اجتمعت فيري مع الجيران عند تقاطع ، نظرت إلى الأعلى لترى المبنى المكون من ثمانية طوابق والذي يضم متجرها يتأرجح من جانب إلى آخر.

عندما عادت ، كانت الأرفف قد انهارت مثل أحجار الدومينو ، مما أدى إلى إرسال أكثر من 1000 كتاب إلى أكوام على الأرض.

ونزع المسؤولون الرصيف الذي تناثرت فيه أعمال البناء التي يبدو أنها سقطت من المبنى. أخذ السكان الحيوانات الأليفة وحقائب السفر ، يستعدون لقضاء الليل في مكان آخر ، ورافقت امرأة بعناية عمها البالغ من العمر 89 عامًا في بيجامة مخططة بالأزرق والأبيض.

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