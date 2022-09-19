وسط تحذيرات من تسونامي.. زلزال بقوة 7.5 يضرب المكسيك| فيديو

تعرض ساحل ميتشواكان جنوب المكسيك، اليوم الإثنين، لزلزال بقوة 7.5 بمقياس ريختر، ما أسفر عن اهتزاز المنازل.

وقال شهود عيان في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي إن المنازل بدأت في الاهتزاز نتيجة الزلزال.

فيما حذرت السلطات المحلية من احتمالية وقوع أمواج تسونامي نتيجة الزلزال القوي لذي ضرب المكسيك.

ومن ناحية أخرى، سجلت تايوان، أكثر من 70 هزة ارتدادية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب مقاطعة تايتونج جنوب شرق البلاد، أمس الأحد، وبلغت شدته 6.8 على مقياس ريختر.

وحسب مركز رصد الزلازل في تايوان، فإن أقوى هزة ارتدادية سجلها المرصد بلغت 5.9 على مقياس ريختر، فيما يتوقع وقوع المزيد من الهزات الارتدادية خلال الأيام المقبلة.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة بلدة تشيشانج في مقاطعة تايتونج في الساعة 2:44 بعد ظهر أمس الأحد، كان على عمق 7 كيلومترات وكان أقوى من الزلزال الذي ضرب يوم السبت بقوة 6.4 درجة في بلدة جوانشان بالمقاطعة.

وحسب "فوكس تايوان"، ففي الأيام الثلاثة المقبلة، قد يكون هناك المزيد من الزلازل التي تتجاوز قوتها 5 درجات، حيث تزداد توابع الزلزال التي تزيد قوتها عن 4 درجات خلال هذا الأسبوع ويمكن أن تحدث على مدى فترة زمنية أطول، على الرغم من أنها ستكون أصغر.