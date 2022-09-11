المكسيك: مصرع 18 في انفجار بعد اصطدام حافلة بشاحنة وقود

لقي 18 شخصا على الأقل مصرعهم مساء السبت، إثر اصطدام الحافلة التي كانوا يستقلونها بشاحنة وقود في شمال المكسيك، بحسب ما أعلنته السلطات المحلية.

ووقع الحادث في وقت مبكر من اليوم في نقطة يعبر فيها طريق سريع من سيوداد فيكتوريا في ولاية تاماوليباس واحدا من مونتيري في ولاية نويفو ليون المجاورة، وفقا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام في تاماوليباس.

وأضافت أن الضحايا ال18 احترقوا عندما انفجر الوقود في الشاحنة.

وكانت الحافلة قد غادرت ولاية هيدالجو، في وسط المكسيك، متجهة إلى مونتيري.

وقال البيان:"نتيجة للاصطدام بشاحنة حاويات، للأسف هناك 18 حالة وفاة حتى الآن".