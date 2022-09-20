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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طنطا تحتل المركز الثاني في قائمة المدن الأكثر كثافة سكانية بالعالم 2022

طنطا
طنطا

احتلت مدينة طنطا المركز الثاني في قائمة المدن الأكثر كثافة سكانية في العالم لعام 2022، بعد مدينة دكا في بنجلاديش، حسب موقع «statista»

وباستخدام بيانات عن الكثافة السكانية والسكان ومساحة الأرض في المناطق الحضرية العالمية، حدد الموقع العاصمة البنجالية دكا كـ أكثر المدن كثافة سكانية في العالم، حيث تضم 30093 نسمة وتأتي مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية المصرية في المركز الثاني بواقع 27 ألفا و800 نسمة لتأتي بعدها في المركز الثالث مدينة ماكو في الصين بمعدل 27 و684 ألف نسمة وفي المركز الرابع مدينة سوراط الصينية فيما تحتل المركز الخامس مدينة كينشاسا عاصمة الكونغو 

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وتقع العديد من المدن الأكثر كثافة سكانية في العالم في إفريقيا وأمريكا الجنوبية والصين والهند اللتان تحتلان المراكز المتقدمة حتى المركز العاشر على قائمة الدول الأكثر اكتظاظا 

وتعتبر غالبية المدن المدرجة في هذه القائمة تقع في آسيا ، بما في ذلك أكثر من عشرين مدينة في الهند، ولم تظهر أي مدن أمريكية في القائمة، وربما ليس من المستغرب أن بعض المدن الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم هي أيضًا من أكثر المدن اكتظاظًا بالسكان، حيث يقطنها أكثر من 10 ملايين شخص. 

والمدينة الأكثر كثافة سكانية في العالم، دكا، بنجلاديش، هي موطن لـ 16.8 مليون نسمة يعيشون في 176 ميلا مربعا، وتبلغ الكثافة السكانية للمنطقة 95676 شخصًا لكل ميل مربع.

مصر محافظة الغربية أمريكا إفريقيا الهند الصين مدينة طنطا الكثافة السكانية المناطق الحضرية أمريكا الجنوبية عاصمة الكونغو والصين والهند مدينة كينشاسا

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