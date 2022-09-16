رئيس جامعة طنطا يدشن مبادرة 100 مليون شجرة داخل مجمعات الكليات

استعرض الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا التقرير المقدم من الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عما تم إنجازه في ضوء التكليف الصادر من رئيس الجامعة بالمشاركة في مبادرة "100 مليون شجرة" داخل مجمعات كليات الجامعة ومن خلال أنشطة القوافل التنموية الشاملة بالتنسيق مع محافظة الغربية.

صرح الدكتور محمود ذكي أنه تم خلال ١٠ أيام زراعة ١٨٠٠ شجرة مثمرة وزيتون وزينة ونخيل بمجمع الكليات الطبية وجاري استكمال أعمال التشجير وتأثيث الفراغات العمرانية والخضراء داخل المجمع خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن التقرير اشتمل على عرض نهائي لعناصر تنسيق الموقع والتصميم المعماري والعمراني للفراغات العمرانية والمساحات الخضراء المفتوحة، بالإضافة إلى تصميم منطقة خدمات طلابية متكاملة تشمل كافيتريات ومطاعم وأماكن جلوس بمسطح 1600 متر مربع، مع مراعاة زيادة نسبة المناطق الخضراء داخل مجمع الكليات الطبية، مضيفاً أنه تم من خلال القوافل التنموية الشاملة زراعة ٥٠ شجرة مثمرة وزينه بقرية اكوا الحصة بمركز كفر الزيات بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالقرية، مشيراً إلى أنه تم وضع خطه لزراعة ٥٠ شجرة فى كل قافلة تنموية شاملة لتغطية المحافظة بالكامل.

أضاف رئيس جامعة طنطا أننا ندرك أهمية الحفاظ على الموارد البيئية وضرورة إيجاد منافذ للحصول على مصادر طاقة متجددة وصديقة للبيئة تضمن تحقيق معدلات قياسية لمؤشرات الاستدامة في كافة المجالات التنموية، موضحاً أنه تم تكليف الدكتورة نهال صلاح الدين وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق بروتوكول تكامل جامعات الدلتا للتنسيق بين جامعة طنطا ومحافظة الغربية للمشروعات البيئية والمشروعات الخضراء الذكية، وذلك من منطلق حرص الجامعة على دعم توحيد جهود المؤسسات الوطنية في خدمة المبادرات الرئاسية ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030 لبناء جمهورية جديدة تكفل الحقوق لمواطنيها في الحصول على حياة كريمة.

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