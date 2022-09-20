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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة مدمرة تزحف إلى الكاريبي.. فيونا أول إعصار يسجل ضربة مباشرة لـ الدومينيكان

اعصار فيونا
اعصار فيونا

اتجه إعصار فيونا شمالا؛ بعد أن تسبب في هطول أمطار غزيرة ورياح قوية على جمهورية الدومينيكان وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في بورتوريكو المجاورة ، حيث توفي شخصان على الأقل، ومن المحتمل أن يصبح إعصار الفئة 2 من الفئة 3 حيث يتحرك عبر مياه البحر الكاريبي الدافئة نحو جزر تركس وكايكوس. 

وتمت ترقية فيونا إلى الفئة الثانية مع رياح تبلغ سرعتها 105 ميل في الساعة (169 كم / ساعة) من قبل المركز الوطني للأعاصير مساء الاثنين.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن من المتوقع أن يمر وسط فيونا، الثلاثاء، بالقرب من أو إلى الشرق من الأرخبيل، الذي يخضع حاليًا لتحذير من الإعصار، ومن المتوقع أيضًا حدوث عواصف استوائية في جزر البهاما.

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فيضان وانقطاع الكهرباء.. إعصار "فيونا" يصل جزيرة بورتوريكو

وبعد بورتوريكو، وصل فيونا إلى اليابسة في جمهورية الدومينيكان بالقرب من بوكا يوما في الساعة 3:30 صباحًا بالتوقيت المحلي ، وفقًا لـ NHC. 

ووصل مركز العاصفة إلى الساحل الشمالي لـ هيسبانيولا قبل الظهر.

وهذا هو أول إعصار يسجل ضربة مباشرة لجمهورية الدومينيكان منذ أن خلفت جين أضرارًا جسيمة في شرق البلاد في سبتمبر 2018.

وتسبب فيونا في فيضانات شديدة تسببت في عزل عدة قرى ، وتم إجلاء حوالي 800 شخص وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 11000 شخص في المنطقة الشرقية من البلاد.

وقال رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبينادر: 'الضرر كبير' ويخطط لإعلان حالة الكارثة في مقاطعات لا ألتاجراسيا ، حيث يقع منتجع بونتا كانا الشهير ، إل سيبو وهاتو مايور.

في لا ألتاجراسيا ، في أقصى شرق البلاد ، حيث وصل الإعصار إلى اليابسة صباح يوم الاثنين ، تسبب فيضان نهر يوما في إتلاف المناطق الزراعية وترك عدة بلدات معزولة.

وتعمل مرافق الكهرباء والمياه على استعادة الخدمات في المناطق المتضررة.

في بورتوريكو، وهي إقليم تابع للولايات المتحدة، لا يزال السكان يواجهون رياحًا قوية وبرقًا متكررًا وأمطارًا غزيرة.

وهبطت فيونا إلى اليابسة هناك بعد ظهر يوم الأحد ، وأغرقت ما يصل إلى 30 بوصة (76.2 سم) من الأمطار في بعض المناطق.

وتأتي العاصفة بعد خمس سنوات من تدمير بورتوريكو من قبل إعصار ماريا ، الذي تسبب في أسوأ انقطاع للتيار الكهربائي في تاريخ الولايات المتحدة.

وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع حاكم بورتوريكو بيدرو بييرلويزي يوم الاثنين ، ووعد بزيادة عدد أفراد الدعم الذين يتم إرسالهم إلى الجزيرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال البيت الأبيض إن 'الرئيس قال إنه سيضمن بقاء الفريق الفيدرالي في العمل لإنجازه'.

وستسافر مديرة الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) دين كريسويل إلى هناك يوم الثلاثاء.

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