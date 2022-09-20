إصابة أب ونجله في حادث تصادم بمدينة بني سويف

أصيب أب ونجله بإصابات خطيرة، إثر حادث تصادم دراجتين بخاريتين وسيارة ملاكي أمام نادي النيابة الإدارية قبل مطلع كوبري النيل القديم وسط مدينة بني سويف، وتم نقلهما بسيارات الإسعاف إلي مستشفي بني سويف التخصصي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة ، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين وسيارة ملاكي أمام نادي النيابة الإدارية قبل مطلع كوبري النيل القديم، أسفر عن إصابة شخصان أب ونجله، ووجه مدير الأمن بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف ونقل المصابان إلي اقرب مستشفى ، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية للوقوف على أسباب الحادث.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف ، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهما إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

واستقبلت طوارئ مستشفى بني سويف المصابان وهما: أحمد باهي مصابًا بنزيف بالمخ وغيبوبة تامة، ونجله محمود احمد باهى، مصابًا بإشتباه نزيف داخلى بالبطن وجرح قطعى أسفل الذقن، جار اسعافهما وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما .