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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الأقصر تبدأ عملية التحول الرقمي لمنظومة القراءة والتحصيل

صدى البلد

أعلنت  شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر  انه فى إطار تطبيق معاير التحول الرقمى بالمنظومة التجارية و تطوير منظومة القراءة والتحصيل لتحقيق الشفافية فى المحاسبة وزيادة ثقة العملاء ، فقد تم الإجتماع مع فريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برئاسة المهندس عاطف عزت مدير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة وفريق مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه الممول برئاسة المهندس جون هندرسون والإستشارى المالى والتجارى  محمد السيد و المهندس محمد هاشم نائب المشروع وفريق عمل المشروع لإستعراض نجاح شركة الأقصر فى إصدار أول فاتورة إلكترونية للعملاء وإلغاء الفاتورة الورقية بجميع فروع الشركة لتصبح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر اول شركة بالقطاع تصدر فواتير إلكترونية للعملاء بجميع فروعها. 


حيث أوضح  اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن هذا النجاح المتميز يأتى نتيجة تضافر الجهود والتعاون المثمر بين شركة الأقصر ومشروع الحلول المتكاملة للمياه الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ،حيث تم ميكنة منظومة القراءة بإستخدام أحدث الآليات والبرامج والطباعة بمقر العميل بما يضمن تنفيذ خطة التحول الرقمى والميكنة التى قام بوضعها فريق عمل مشروع الحلول المتكاملة للمياه مع شركة الأقصر فى إطار رفع كفاءة الخدمة وتحسين الاداء وتنفيذا لإستراتيجية الدولة وإستهدافها للتحول الرقمى لجميع الجهات الحكومية والقطاعات الخدمية .

فيما أشاد المهندس عاطف عزت بنجاح المنظومة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر والتى كان لها بالغ الاثر على احكام الرقابة علي تسجيل القراءات ودقة الادخال والمحاسبة وزيادة دورة التحصيل وخفض تكلفة الطابعات والورقيات والصيانة والتخزين فى ظل النظم اليدوية السابقة.  

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حيث تم إستهداف تحويل جميع العمليات التجارية بالشركة الى عمليات مميكنة تعمل بسهولة وسرعة فى الآداء بما يحقق نجاح المنظومة ويسهم فى تحقيق رضا العملاء وشفافية المحاسبة وتحقيق الإستدامة المالية للشركة.

يذكر أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قامت بعملية الدعم الفنى والمتابعة والتدريب بالإضافة الى توريد 300 طابعة حرارية متنقلة  Mobile Thermal Printer ، و300 جهاز محمول Mobile وقامت شركة الأقصر بالتعاقد علي منظومة برنامج التشغيل Mobile Application  ومنظومة إصدار الفواتير بهدف تغطية جميع فروع الشركة بالكامل.

فيما توجه السيد جون هندرسون بشكر فريق عمل شركة الأقصر على تحقيق هذا النجاح المتميز متمنياً تحقيق المزيد من النجاحات فى الفترات المستقبلية.


كما واصل الفريق  جولاته لمتابعة الأعمال القائمة بمشروع محطة مياه الشرب  بالهنادى
جنوب الاقصر بحوالي 40كم  حيث يعتبر من المشروعات الهامة والحيوية بمحافظة الاقصر  بهدف لتقديم الإستفادة وخدمة حوالي 130الف نسمة من اهالي قري شرق اسنا ( الشغب – الدبابية – المعلا – القضا – نجع أبو سعيد – الطوناب – الهنادى – الحميدات – الدير )  والذين يعانون من ضعف المياه وخاصة بفصل الصيف بتكلفة 270 مليون جنيه مصرى بالاضافة الي تكلفة الخط الناقل حوالي  95 مليون جنية مصرى والممتد من قرية الهنادي حتي قرية الشغب شمالا ومن قرية الهنادي حتي قرية الدير جنوبا وبهذا تصبح التكلفة الاجمالية للمشروع   365 مليون جنية مصرى  والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID.

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