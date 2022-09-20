عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمخابز في الإسماعيلية

خلال الحملة
خلال الحملة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مباحث التموين، بحملةٍ تموينية مكبرة على الأسواق والمحلات .

وأسفرت الحملة عن تحرير ٨٤ محضرًا، منها  ١٧ محضرًا؛ لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية متنوعة النشاط، و عدد ٣ محاضر بيع بأزيد من السعر، و ٣ محاضر حيازة سلع منتهية الصلاحية "غش تجاري"، و  ١٢ محضر عدم حمل شهادة صحية، و ٣ محاضر حيازة سلع مجهولة المصدر، و  ٦ محاضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية، و  ٣ محاضر لإدارة نشاط بدون ترخيص. 

إطلاق بوستر مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

طلق ناري.. مصرع مسجل خطر في مشاجرة بحي السلام بالإسماعيلية

حلول الري وتحديات الزراعة.. ندوة لمنصة مناخ الإسماعيلية في حزب حماة الوطن

رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية يتفقد معرض أهلا مدارس بمركز ومدينة فايد

بنسب متفاوتة.. زيادة الرسوم لجميع أنواع السفن العابرة لـ قناة السويس

لأول مرة مشاركة ذوي الهمم في مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف أعمال مراقبة الأسواق و المحلات و المخابز و العمل على تقديم منتج جيد و آمن للمواطنين و عدم احتكار السلع و التلاعب في الأسعار.
فيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و عدد ٣ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و عدد ٦ محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و عدد ٨ محاضر؛ لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و عدد ١٥ محضر لعدم نظافة أدوات العجن. 
وأكد وكيل مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسماعيلية، أنَّ الحملة أسفرت عن ضبط ٢٦٠٠ كيلوجرام كبد و قوانص و لحوم دجاج، و ٢ طن دجاج مجهول المصدر، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين في الواقعة.

ونوه بأنَّ الحملات تتم بشكل يومي؛ لضبط عمل الأسواق و المحلات التجارية و المخابز و تقديم منتجات آمنة للمواطنين.

التموين ضبط الوزن منتهية الصلاحية الاسماعيلية محافظ الإسماعيلية حملة تموينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جوزي بيأجرني بالساعة.. نرمين لقاضي الأسرة: كنت طيبة وعلى نياتي

إصابة برونو سافيو مهاجم الأهلى الجديد ومدة غيابه.. تفاصيل

بكاء على الهواء..وفاء عامر عن مشهد محمد رمضان: مفهمتش الكلمة اللي اتقالت

الأهلي وريال مدريد.. حقيقة وتفاصيل مباراة "أبطال القرن" المنتظرة قبل كأس العالم بقطر وموعدها

زيادة الإيجار القديم 15% بعد 6 شهور.. وطرد المستأجر في هذا الموعد

هجوم على مدرب المنتخب بسبب لاعب الأهلي.. ورضا عبد العال: تصريحاته مستفزة .. تفاصيل

قرارات جديدة .. وزير التعليم يكشف ملامح العام الدراسي الجديد 2022-2023

ربع مليون جنيه .. حقيقة هدية خطيب ياسمين صبري الجديد.. إليك التفاصيل

موضوعات متعلقة

التحقيق مع شخص عدّل رصيد حسابه البنكي بامتلاكه 5 ملايين جنيه بالفوتوشوب

توفير وسائل انتقال وخصم على الخدمات الطبية لطلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

نادى عثماسون يكرم لاعبي الكاراتيه المشاركين في البطولات المختلفة

لأول مرة مشاركة ذوي الهمم في مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

ابن فتحية قتل ابني| القصة الكاملة لمقتل شاب داخل صيدلية في الإسماعيلية

إطلاق بوستر مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

طلق ناري.. مصرع مسجل خطر في مشاجرة بحي السلام بالإسماعيلية

حلول الري وتحديات الزراعة.. ندوة لمنصة مناخ الإسماعيلية في حزب حماة الوطن

ترشيحاتنا

مظهر شاهين : أرفض ارتداء ابنتي الحجاب دلوقتي وحقها تعيش سنها

السيسي يوجه بإنشاء مجمع صناعي متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

وقع رسميا على العقود .. صفقة جديدة للزمالك بالميركاتو الصيفي

أقرب وقت ممكن.. روسيا تسعى لإنهاء سريع لحرب أوكرانيا

السيسي يطالب بالتوسع فى تهيئة مرافق الدولة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة

الصين تكشف عن الخاسر الأكبر في حرب أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يكرم عدداً من المتميزين من قوات حرس الحدود.. فيديو وصور

كارثة.. دراسة جديدة: تناول الطعام فى هذا الوقت يسبب السرطان

بإطلالة رياضية.. شاهد أحدث ظهور لـ هدى الإتربي من الجيم

أخفت جنسيتها المصرية .. سحر رامي تكشف تفاصيل احتجازها فى إيران

فيديو

وزير الدفاع يكرم عدداً من المتميزين من قوات حرس الحدود.. فيديو وصور

فازت بلقب miss elite..من هي سونيا جرجس التي ظهرت مع محمد صلاح|فيديو جراف

انهيار سعر الذهب والدولار يقفز إلى أعلى مستوى | تفاصيل

انتصار: الست ملزمة.. ومش مطلوب من الراجل يغسل ويطبخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

اﻟﻤﺰﻳﺪ