استمرار الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمخابز في الإسماعيلية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مباحث التموين، بحملةٍ تموينية مكبرة على الأسواق والمحلات .

وأسفرت الحملة عن تحرير ٨٤ محضرًا، منها ١٧ محضرًا؛ لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية متنوعة النشاط، و عدد ٣ محاضر بيع بأزيد من السعر، و ٣ محاضر حيازة سلع منتهية الصلاحية "غش تجاري"، و ١٢ محضر عدم حمل شهادة صحية، و ٣ محاضر حيازة سلع مجهولة المصدر، و ٦ محاضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية، و ٣ محاضر لإدارة نشاط بدون ترخيص.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف أعمال مراقبة الأسواق و المحلات و المخابز و العمل على تقديم منتج جيد و آمن للمواطنين و عدم احتكار السلع و التلاعب في الأسعار.

فيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و عدد ٣ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و عدد ٦ محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و عدد ٨ محاضر؛ لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و عدد ١٥ محضر لعدم نظافة أدوات العجن.

وأكد وكيل مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسماعيلية، أنَّ الحملة أسفرت عن ضبط ٢٦٠٠ كيلوجرام كبد و قوانص و لحوم دجاج، و ٢ طن دجاج مجهول المصدر، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين في الواقعة.

ونوه بأنَّ الحملات تتم بشكل يومي؛ لضبط عمل الأسواق و المحلات التجارية و المخابز و تقديم منتجات آمنة للمواطنين.