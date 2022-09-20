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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يعلن عن إنشاء ٦ تجمعات تنموية بمركز نخل

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يلتقي أطفال نخل

انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية بأهالي محافظ شمال سيناء ،عامة وأهالى منطقة وسط سيناء خاصة منطقة وسط سيناء، التقى اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بعدد من أطفال مدينة نخل.

 

 وأكد المحافظ  اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء خاصة منطقة وسط سيناء، بجانب الاهتمام بالأهالي.


وأشار المحافظ الي انشاء ٦ تجمعات تنموية بمركز نخل، كل تجمع يحتوي ما بين ١٠٠ الي ١٢٠ أسرة من محافظات الوادي ، موجها بالتبادل الثقافي ما بين أطفال نخل واطفال الوادي.


وأعلن شوشة تأسيس جمعية أهلية في مدينة نخل، بجانب تأسيس جمعية أخري في منطقة النثيلة، بحيث يصبح في مركز ومدينة نخل أكثر من جمعية أهلية، لاحتضان الأطفال وتنمية مهاراتهم.


وأعلن المحافظ عن قيام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء بتنظيم رحلة لأطفال نخل للتعرف على معالم محافظات القاهرة والاسماعيلية وبورسعيد، السياحية والثقافية والتاريخية، بجانب قيام مديرية الثقافة بتنفيذ برامج ثقافية للأطفال بنخل عن طريق القوافل الثقافية،وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة. 


وأضاف علي غيط، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، إنه على هامش لقاء المحافظ بأطفال نخل، التقي مجلس إدارة جمعية نخل للتنمية المستدامة التابعة للمديرية.


وأشار الدكتور عبد الكريم الشاعر الاستاذ في جامعة العريش، ان عدد الأطفال يبلغ ٣٠ طفلا وطفلة، وجاء لقاء المحافظ ضمن برنامج يوم ترفيهي تم تنظيمه للأطفال في مدينة العريش، في إطار الدعم النفسي والمعنوي لهم، لافتا الي ان البرنامج يشمل زيارة المشروعات التنموية بالعريش وشاطئ البحر بالعريش.


وأعلن الدكتور مصطفى المالح رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، عن توزيع عدد ٣٠ حقيبة مدرسية علي أطفال نخل بناء على توجيهات المحافظ، ضمن حملة العودة للمدارس.


وقالت سعدية محمود، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة سابقا، أن شاء الله لقاء المحافظ مع أطفال نخل له مردود كبير ويدل على اهتمام المحافظ بأطفال اليوم قيادات المستقبل. 


ووجه الدكتور خالد زايد، مدير المشروعات بجمعية الجورة، الشكر للمحافظ علي دعم أبناء سيناء وخاصة الأطفال.

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سيناء تجمعات تنموية نخل إنشاء

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