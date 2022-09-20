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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هانى الناظر: لا يوجد علاج للصلع الوراثى إلا فى هذه الحالة| فيديو

الصلع
الصلع

قال د. هانى الناظر، أستاذ أمراض الجلدية، إن حل مشكلة بداية الصلع تكمن فى تناول كبسولة “بانتوجار” بعد الغداء يوميًا، مؤكدًا أنه لا يوجد علاج للصلع الوراثى إلا زراعة الشعر.

وأضاف هانى الناظر، خلال حواره ببرنامج صباح الورد، المذاع على فضائية تن، أن عملية زراعة الشعر تتم عن طريق أقتطاف بصيلة شعر من خلف الرأس ووضعها مكان الصلع فى الأمام.

  الصلع الوراثى

وأشار هانى الناظر، إلى أن هناك بعض علاجات الصلع تباع فى الصيداليات لا انصح بها المرضى، لأنها  تنبت بعد الشعر الصغير جدًا ثم يسقط مرة أخرى، إلى جانب أنه يسبب بعض الأضرار لأنه يساعد على نمو شعر الشنب والدقن لدى السيدات.

وفى سياق أخر، نشر هانى الناظر أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، منشور جديد من خلال حسابة الرسمي على الفيسبوك.

وقال هانى الناظر من خلال المنشور، طبقا لنتائج اولية لدراسات علمية حديثة وكطبيب انصح السيدات والسادة فوق الخمسين بتناول كبسولة او قرص متعدد المعادن والفيتامينات يوميا بعد ان ثبت ان انها قد تقلل من احتمال الاصابة بقلة التركيز وضعف الذاكرة الذي يصيب الانسان مع التقدم في العمر

وتابع: كما يمكن أن تساعد الفيتامينات المتعددة المصممة خصيصًا للنساء فوق سن الخمسين النساء على تلبية احتياجاتهن والانتقال إلى المرحلة التالية من الحياة بقوة وحيوية.

واسترسل : غالبًا ما تحتوي هذه المكملات على مستويات كافية ، أو حتى كميات أعلى ، من العناصر الغذائية اللازمة لصحة العظام والأعصاب والقلب، وهناك الكثير من المكملات الغذائية في السوق والتي تناسب النساء فوق سن الخمسين. 

هاني الناظر المعادن والفيتامينات صلع وراثى بانتوجار صباح الورد

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