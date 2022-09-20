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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ثروة مؤسس الفيسبوك تنهار.. لم يحصل على أي مستخدمين جدد منذ 3 أشهر

مارك زوكربيرج
مارك زوكربيرج

في خسارة فادحة،  تقلصت ثروة مارك زوكربيرج بنحو 62 مليار جنيه إسترليني هذا العام بعد تحول شركته إلى ميتا.

فبعد أن كان ثالث أغنى رجل في العالم منذ عامين ، خلف جيف بيزوس وبيل جيتس فقط ، أصبح زوكربيرج الآن في المرتبة الـ22 بين أثرياء العالم ، وذلك بسبب  تراجع قيمة أسهم شركته ، ميتا ،   بشدة بعد تغيير علامتها التجارية من فيسبوك في الخريف الماضي إلى ميتا، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ستار".

 كشف تقرير أرباح في فبراير أن  الفيسبوك  لم يكتسب أي مستخدمين جدد لأول مرة في تاريخه في الأشهر الثلاثة الماضية.

انهيار ثروته

أثار هذا التقرير أول انهيار كبير في ثروة زوكربيرج ، عندما تسبب انخفاض سعر سهم ميتا في خسارة 27 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في يوم واحد.

 مارك زوكربيرج

واوضحت الصحيفة، إن زوكربيرج يقتضي دولارًا واحدًا (87 بنسًا) من ميتا كمرتب سنوي، بدلاً من ذلك ، تأتي كل ثروته تقريبًا من أسهم ميتا، حيث يمتلك أكثر من 350 مليون سهم في الشركة التي أسسها. 

تسريبات ميتا

وكان زوكربيرج  قال سابقًا إنه يتوقع أن تخسر مشاريع Meta metaverse مبالغ مالية "كبيرة" خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

فيما تم تسريب سماعة الرأس metaverse VR السرية للغاية للشركة هذا الشهر، عندما تم اكتشافها في غرفة فندق. 

ظهرت مقاطع فيديو لسماعة الرأس Meta Quest Pro على الفيسبوك، والتي تُظهر أن سماعة الرأس بها ثلاث كاميرات خارجية ووحدات تحكم مستقبلية.

ثروة مارك زوكربيرج ميتا ثروة زوكربيرج فيسبوك

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