محافظ بني سويف: تسهيلات لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في نزلة الديب ومنهرو

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعا بمسؤولي مؤسسة نهضة بني سويف وشؤون البيئة ، لمناقشة مستجدات ملف مد خدمة الصرف الصحي ضمن البرنامج القومي لخدمة الصرف الصحي بالقرى غير المخدومة بنظام المشاركة المجتمعية.

والذي قد أطلق من بني سويف"كأول محافظة"وتم تنفيذه في أول قرية مصرية"صفط العرفا بالفشن"، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ،والصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء بوضع خطة لتنفيذ البرنامج.

حيث حضر الاجتماع وليد حسين المدير التنفيذي للمؤسسة ، والدكتور أسماء سامي مدير البيئة بديوان عام المحافظة مسئول ملف الصرف الصحي.

تمت مناقشة الإجراءات التحضيرية لتوقيع برتوكول التنفيذ للمشروع بقرية نزلة الديب – مركز سمسطا والذي ستصل تكلفته إلى أكثر من 9 ملايين جنيه بواقع 5 ملايين"اعتماد حكومي"لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي،و"4 ملايين مساهمة مجتمعية" تقوم بها مؤسسة نهضة بني سويف ، حيث تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي والجسات والتصميمات لشبكة الانحدار ، خاصة وأن الصرف الصحي بالقرية سوف يتم رفعه مباشرة لمحطتي الرفع والمعالجة بقرية زاوية الناوية.

كما يجري الإعداد لتنفيذ المشروع بقرية منهرو بمركز ومدينة اهناسيا ضمن البرنامج القومي،حيث تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي والجسات وجاري تنفيذ التصميمات الهندسية اللازمة لإنشاء شبكات الانحدار ومحطة الرفع،حيث طالب المحافظ بسرعة الانتهاء من ذلك للبدء في المشروع.

تجدر الإشارة إلى أن مشروعات الصرف الصحي بنظام المشاركة المجتمعية يمثل أحد الاتجاهات التي تسلكها الدولة توازياً مع الجهود الأخرى لتغطية كافة القرى بخدمة الصرف الصحي،حيث يتم ذلك بالتزامن مع مشروعات حياة كريمة في عدد من القرى بجانب مشروعات الخطة المالية السنوية للقطاع، وفيما يخص تفاصيل المبادرة المجتمعية في هذا الشأن يجرى تنفيذ المشروعات بتكلفة مالية موزعة بواقع 40 % من المشروع يتم توفيره عن طريق المساهمة المجتمعية ،و60 % من المشروع والذى تتحمله الحكومة.

كما يذكر أن قرى صفط العرفا(انتهى المشروع بها وتوصيل الخدمة)ونزلة الديب ومنهرو ضمن 13 قرية تم اختيارها كمرحلة أولى لتنفيذ مشروع الصرف الصحى بنظام المشاركة المجتمعية، وتم التنسيق مع الهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للتأكد من مطابقتها مع المخطط العام للصرف الصحي.