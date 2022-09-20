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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي لتناولهم وجبة جاتوه فاسدة بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت قرية ميت هاشم التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية اليوم واقعة إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبات  جاتوة فاسد غير صالحه للاستهلاك الأدمي كما تم نقل المصابين الي مستشفى المحلة العام.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع الحادث.


وانتقلت القيادات الأمنية إلي موقع البلاغ وتبين من التحريات الأمنية أن  المصابين هم خلود محمد الحسينى 18سنه، اسراء محمد الحسينى 15سنه 
، سعد حسن ابو إيد 45سنة
، رهف احمد عمارة 2سنة
ادعاء تناول وجبه طعام فاسدة "تسمم غذائى" بسبب جاتوه فاسد وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام وتم عمل غسيل معدة لهم ووضعهم تحت الملاحظة وحالتهم مستقرة.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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