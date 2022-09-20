الزمالك يتقدم بعرض جديد للاتحاد السكندري لضم مروان عطية

يجري مسؤولو نادي الزمالك في الفترة الحالية محاولات مكثفة من أجل حسم صفقة مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري.

ويسعى مسؤولو الزمالك لاستغلال رغبة اللاعب في الرحيل عن الاتحاد السكندري والانتقال إلى القلعة البيضاء، من أجل إتمام الصفقة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتمسك فيه مسؤولو الاتحاد باستمرار مروان عطية خاصة أن اللاعب مازال مرتبطاً بعقد مع زعيم الثغر لمدة 4 مواسم مقبلة.

ويحاول مسؤولو الزمالك حالياً حسم صفقة مروان عطية مع إدارة الاتحاد عن طريق منح الاتحاد بعض اللاعبين ومقابل مادي نظير إتمام الصفقة.

واقترح مسؤولو الزمالك على الاتحاد منحهم ثنائي دفاع الزمالك المعار للنادي السكندري محمد عبدالسلام ومحمود شبانة بصورة نهائية مع إعارة أوباما لمدة موسم، بالإضافة لمقابل مادي الصفقة.