أصحابه مش ناسيينه.. محمد كيلاني يدعو للراحل هيثم أحمد زكي



لايزال خبر وفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكى، عالق فى أذهان أصدقائه ومحبيه من داخل وخارج الوسط الفنى، ومع اقتراب العام الثالث على وفاته، مازال أصدقائه الفنانين وغيرهم وكذلك عشاقه من الجمهور يتذكرونه بالدعاء وطلب الرحمة والمغفرة له.



وفى هذا الصدد، نشر الفنان محمد كيلاني، صورة نادرة للراحل هيثم أحمد زكى، من طفولته وفى تعليقها على الصورة، قال "الفاتحة"

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ورحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكى الأحد الموافق 7 نوفمبر 2019 عن عمر يناهز الـ 35 عاما، وهو من مواليد 4 أبريل 1984، وهو ابن الممثل الراحل أحمد زكى والممثلة الراحلة هالة فؤاد، بدأ مشواره الفنى عام 2006، عندما قام باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكى.