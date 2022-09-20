عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أصحابه مش ناسيينه.. محمد كيلاني يدعو للراحل هيثم أحمد زكي

محمد كيلاني وهيثم
محمد كيلاني وهيثم زكي

 


لايزال خبر وفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكى، عالق فى أذهان أصدقائه ومحبيه من داخل وخارج الوسط الفنى، ومع اقتراب العام الثالث على وفاته، مازال أصدقائه الفنانين وغيرهم وكذلك عشاقه من الجمهور يتذكرونه بالدعاء وطلب الرحمة والمغفرة له.


وفى هذا الصدد، نشر الفنان محمد كيلاني، صورة نادرة للراحل هيثم أحمد زكى، من طفولته وفى تعليقها على الصورة، قال "الفاتحة"

IMG_٢٠٢٢٠٩٢٠_٠٤١٠٣١
IMG_٢٠٢٢٠٩٢٠_٠٤١٠٣١
IMG_٢٠٢٢٠٩٢٠_٠٤٠٢٢٧
IMG_٢٠٢٢٠٩٢٠_٠٤٠٢٢٧


ورحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكى الأحد الموافق 7 نوفمبر 2019 عن عمر يناهز الـ 35 عاما، وهو من مواليد 4 أبريل 1984، وهو ابن الممثل الراحل أحمد زكى والممثلة الراحلة هالة فؤاد، بدأ مشواره الفنى عام 2006، عندما قام باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكى.

محمد كيلاني هيثم أحمد زكي الفنان الراحل صورة نادرة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي الرحمة والمغفرة نوفمبر 2019 الراحل هيثم أحمد زكى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جوزي بيأجرني بالساعة.. نرمين لقاضي الأسرة: كنت طيبة وعلى نياتي

إصابة برونو سافيو مهاجم الأهلى الجديد ومدة غيابه.. تفاصيل

الأهلي وريال مدريد.. حقيقة وتفاصيل مباراة "أبطال القرن" المنتظرة قبل كأس العالم بقطر وموعدها

تعديل المناهج.. عزة مصطفى تزف خبرا سارا لطلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي

زيادة الإيجار القديم 15% بعد 6 شهور.. وطرد المستأجر في هذا الموعد

وقع رسميا على العقود .. صفقة جديدة لـ الزمالك بالميركاتو الصيفي

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة التعدي على فتاة البساتين بسبب ركن سيارة

هجوم على مدرب المنتخب بسبب لاعب الأهلي.. ورضا عبد العال: تصريحاته مستفزة .. تفاصيل

ترشيحاتنا

شكري يبحث مع نظيره الفنلندي تدشين خطوط جوية منتظمة بين البلدين

أزمة طاقة غير مسبوقة.. أمير قطر: استمرار الحرب الروسية لن يفضي لنتيجة

244 يوما على رحيل الإبراشي.. قصة أزمته مع الطبيب وحقيقة تخلي زوجته عنه

اللغة المصرية القديمة.. تعرف على علامة خع

هشام خرما يضع الموسيقى التصويرية لمهرجان القاهرة للدراما

تعيين 30 ألف معلم وتطوير المناهج.. قرارات هامة لـ التعليم قبل بدء الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان سواريه أنيق.. ابنة ماجد المصري تظهر بإطلالة مميزة| شاهد

صادم.. بائع هندي يتبول على الخضار قبل بيعها |شاهد

حتى لو مافيش استحمام| 5 مناطق يجب تنظيفها يوميا

كان الحلو نفع نفسه.. سر غضب ياسمين الخطيب من دلع الرجال

فيديو

الشيطان مأجرهم.. أحمد ماهر يهاجم مروجي الشائعات عن عادل إمام

طارق الشيخ: يا رب اللي ياكل فلوس النقابة يصرفها على العلاج| فيديو

غلبان والستات واخدة حقوقها.. نجمات هاجمن النساء ودافعن عن الرجال

ملك الديسكو.. محسن محي الدين يكشف سر انتحار المطربة داليدا| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ