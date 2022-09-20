هشام خرما يضع الموسيقى التصويرية لمهرجان القاهرة للدراما

يحيي الموسيقار هشام خرما حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما، في مركز المنارة للمؤتمرات، وذلك مساء غد الأربعاء.



ويضع خرما بصمته الموسيقية في فعاليات النسخة الأولى من حفل جوائز الدراما المصرية عبر وضع الموسيقى التصويرية لحفل الافتتاح والتكريمات، مع إحيائه حفل الافتتاح الرسمي.



ويقدم المهرجان تكريمات لصناع الأعمال الدرامية الرمضانية لموسم 2022، في عدة تصنيفات، منها أفضل مسلسل وأفضل ممثل وممثلة وأفضل مخرج ومؤلف وأفضل موسيقى تصويرية وأفضل عمل كوميدي.

وتنطلق فعاليات النسخة الأولى من حفل الجوائز الدراما برئاسة الفنان الكبير يحيي الفخراني، في حين تضم لجنة التحكيم نخبة من أفضل صناع الدراما فى مصر، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبمشاركة السيناريست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.

ومن ناحية أخرى، يستعد هشام خرما من بعدها لإحياء حفل موسيقي ضخم في مسرح الماركيه مساء الجمعة المقبل، بمشاركة المطربة نوران أبو طالب، كما وضع خرما لمسته في السباق الرمضاني الماضي عبر وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "سوتس بالعربي" للنجوم آسر ياسين وأحمد داوود وريم مصطفى وتارا عماد.