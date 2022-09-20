تدريبات تأهيلية لثنائي الزمالك داخل الجيم

أدى الثنائي حسام عبد المجيد وسيف فاروق جعفر لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش تدريبات الفريق التي أقيمت اليوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة إيليكت التشادى المقبلة في إياب الدوري التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

يأتي ذلك وفقا لبرنامج تدريبي موضوع للثنائي من قبل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ، من أجل علاج الإرهاق وتجهيزهما بالشكل المناسب للفترة المقبلة.



واكتفى حسام عبد المجيد وسيف فاروق جعفر بأداء التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم وعدم المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق وفقا لقرار البرتغالي فيريرا المدير الفني.