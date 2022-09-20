وزير الإعلام اللبناني: نتعاون مع مصر لإحياء أول تليفزيون في العالم العربي

أكد زياد المكاري وزير الإعلام اللبناني، أن مصر هي الشقيقة الكبرى للبنان، وحيا الدور الذي تقوم به مصر تجاه لبنان على مدار التاريخ.

وطالب المكاري بمزيد من التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية في التعامل مع قضايا الإعلام، ودعم مصر للبنان ومساعدتها في النهوض من عثرتها وعودة الحياة إلى طبيعتها، كما طالب بزيارة مصر في وقت لاحق لتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون في المجال الإعلامي.

جاء ذلك خلال لقاءه والوفد المرافق له، الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على هامش اجتماعات وزارء الإعلام العرب.

وأضاف المكاري، أن النهضة التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يجب أن تكون مثال تحتذي به الدول العربية أجمع، وكيف نهضت مصر من عثرتها وعادت إلى مكانتها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية اللبنانية تاريخية ومتجذرة.

وطلب وزير الإعلام اللبناني، التعاون مع مصر لإعادة إحياء التليفزيون اللبناني الذي كان أول تليفزيون في العالم العربي، بعدما وصل إلى حالة سيئة للغاية بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها لبنان، مضيفًا أن مصر ذات باع طويل في هذا المجال لذلك تحتاج لبنان إليها في هذه اللحظة الصعبة التي تمر بها البلاد، كما طلب التنسيق مع مصر في احتفالية اختيار بيروت، عاصمة الإعلام.

من جانبه أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، على أن العلاقات المصرية اللبنانية ممتدة على مدار التاريخ، مضيفًا أن البلدين كانت ومازالت لهم بصمات كبيرة جدًا في الثقافة العربية.

وأشار إنه على الإعلام دورًا كبيرًا في توطيد العلاقات بين الدول العربية، وأن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا ما تكون بالوقوف خلف الدول العربية ودعمهم، مضيفًا أننا نثق في أن لبنان ستنهض من أزمتها وستعود أقوى مما كانت من قبل بفضل شعبها الذي يحب بلده.