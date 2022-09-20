إيناس عبدالحليم: سنناقش طلبات المدارس الخاصة والدولية مع وزارة التعليم .. فيديو

قالت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، إن طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء البرلمان المصري بسبب مستلزمات المدارس الخاصة والدولية "السبلايز" المبالغ فيها جاء بسبب ملاحظة زيادة كبرى فيما تطلبه تلك المدارس سنويا، بخلاف أسعار الكتب ومصاريف المدارس الخاصة بالطلبة، "الطالب في kg 1 بيتطلب منه 7 أنواع ألوانk منها ألوان شمع وفلوماستر وغيرها، ده مش داخل كلية الفنون الجميلة".

وأضافت "عبدالحليم"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "في المساء مع قصواء"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، أن أغلب ما يتم طلبه من قبل المدارس الخاصة والدولية يجب أن يكون مستوردا من الخارج وبماركات معينة، "المستورد حاليا في الظروف الاقتصادية اللي يعانيها العالم غالي، وأزاي الطفل يدفع 5 الآلاف سبلايز و7 الآلاف كتب مدرسية، غير المصاريف واللبس، مش معقول".

واستطردت: "الأب اللي عنده 3 أطفال في مدرسة خاصة يدفع رقم فلكي علشان يدخل أولاده المدارس، صعب كمان أنهم يستخدموا كل اللي يتطلب ده، وبعد تقديم طلب الإحاطة هيتم مناقشته مع وزارة التربية والتعليم، ويكون فيه توصيات من عندنا بالمفروض يتعمل، والحجات دي لازم تخف على الناس".

وناشدت عضو مجلس النواب المدارس الخاصة والدولية بضرورة تخفيف ما يطلبوه من أولياء الأمور بالمدارس الخاصة تخفيفا عليهم، "يجب أن تكون حاجة منطقية ومعقوله، ومش معقوله الأسعار ولا الكميات دي، وكلها حاجات مستوردة".



قالت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، إن طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء البرلمان المصري بسبب مستلزمات المدارس الخاصة والدولية "السبلايز" المبالغ فيها جاء بسبب ملاحظة زيادة كبرى فيما تطلبه تلك المدارس سنويا، بخلاف أسعار الكتب ومصاريف المدارس الخاصة بالطلبة، "الطالب في kg 1 بيتطلب منه 7 أنواع ألوانk منها ألوان شمع وفلوماستر وغيرها، ده مش داخل كلية الفنون الجميلة".

وأضافت "عبدالحليم"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "في المساء مع قصواء"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، أن أغلب ما يتم طلبه من قبل المدارس الخاصة والدولية يجب أن يكون مستوردا من الخارج وبماركات معينة، "المستورد دلوقتى في الظروف الاقتصادية اللي بيعانيها العالم غالي، وأزاي الطفل يدفع 5 الآلاف سبلايز و7 الآلاف كتب مدرسية، غير المصاريف واللبس، مش معقول".

واستطردت: "الأب اللي عنده 3 أطفال في مدرسة خاصة يدفع رقم فلكي علشان يدخل أولاده المدارس، صعب كمان أنهم يستخدموا كل اللي يتطلب ده، وبعد تقديم طلب الإحاطة هيتم مناقشته مع وزارة التربية والتعليم، وهيكون فيه توصيات من عندنا بالمفروض يتعمل، والحجات دي لازم تخف على الناس".

وناشدت عضو مجلس النواب المدارس الخاصة والدولية بضرورة تخفيف ما يطلبوه من أولياء الأمور بالمدارس الخاصة تخفيفا عليهم، "يجب أن تكون حاجة منطقية ومعقوله، ومش معقوله الأسعار ولا الكميات دي، وكلها حاجات مستوردة".