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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات أرمينية.. طريقة عمل صينية مكعبات البطاطس

طريقة عمل صينية مكعبات
طريقة عمل صينية مكعبات البطاطس

يمكن تحضير طريقة عمل صينية مكعبات البطاطس في خطوات سهلة، وهي من الأكلات الأرمينية الشهيرة والصحية، والتي اشتهرت في المطبخ العالمي ويمكن لهذه الوصفة أن تنال إعجاب الأطفال والكبار.
 

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وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل صينية مكعبات البطاطس وهي وصفة مقتبسة من المطبخ الأرميني، وقد يستغرق وقت تحضيرها حوالي 0 دقيقة، وتمفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..
 


طريقة عمل صينية مكعبات البطاطس

 

طريقة عمل صينية مكعبات البطاطس


مقادير طريقة عمل صينية مكعبات البطاطس :
750 جرام بطاطس
 مكعبات 2 حبة بصل
مكعبات ربع كوب زيت زيتون
 3 ملعقة كبيرة معجون بندورة أو كاتشاب
 نصف كوب ماء
 ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقة صغيرة ملح 
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
 نصف كوب بقدونس طازج مفروم


طريقة عمل صينية مكعبات البطاطس :
- نسخن الفرن على 175 درجة مئوية.
- نخلط الزيت مع معجون البندورة و الماء و الملح و الفلفل و البابريكا و نقلبهم جيدا.
- نقوم بإضافة البطاطس و نمزجها معهم.
- يضاف البصل و البقدونس و يقلب جيدا.
- نضع البطاطس في صينية، وندخلها في الفرن لمدة 45 دقيقة حتى تنضج مكعبات البطاطس.

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