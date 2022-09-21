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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

على هامش اجتماعات وزراء الإعلام العرب.. كرم جبر يعقد عدة لقاءات مع ممثلى الأشقاء

صدى البلد

المكاري: مصر هي الشقيقة الكبرى.. ونحتاج دعمها لإعادة إحياء التلفزيون اللبناني

كرم جبر: واثقون بنهوض لبنان من أزمتها وستعود أقوى مما كانت

وفد وكالات الأنباء العربية يجتمع مع رئيس الأعلى للإعلام


عقد الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على هامش اجتماعات وزراء الإعلام العرب عددا من اللقاءات مع ممثلين الإعلام العرب لمناقشة ملفات هامة


أكد زياد المكاري وزير الإعلام اللبناني، أن مصر هي الشقيقة الكبرى للبنان، وحيا الدور الذي تقوم به مصر تجاه لبنان على مدار التاريخ.


وطالب المكاري بمزيد من التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية في التعامل مع قضايا الإعلام، ودعم مصر للبنان ومساعدتها في النهوض من عثرتها وعودة الحياة إلى طبيعتها، كما طالب بزيارة مصر في وقت لاحق لتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون في المجال الإعلامي.


جاء ذلك خلال لقائه والوفد المرافق له، الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على هامش اجتماعات وزارء الإعلام العرب.


وأضاف المكاري، أن النهضة التي شهدتها مصر في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يجب أن تكون مثال تتحتذي به الدول العربية أجمع، وكيف نهضت مصر من عثرتها وعادت إلى مكانتها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية اللبنانية تاريخية ومتجذرة.


وطلب وزير الإعلام اللبناني، التعاون مع مصر لإعادة إحياء التلفزيون اللبناني الذي كان أول تلفزيون في العالم العربي، بعدما وصل إلى حالة سيئة للغاية بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها لبنان، مضيفًا أن مصر ذات باع طويل في هذا المجال لذلك تحتاج لبنان إليها في هذه اللحظة الصعبة التي تمر بها البلاد، كما طلب التنسيق مع مصر في احتفالية اختيار بيروت، عاصمة الإعلام. 


من جانبه أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، على أن العلاقات المصرية اللبنانية ممتدة على مدار التاريخ، مضيفًا أن البلدين كانت ومازالت لهم بصمات كبيرة جدًا في الثقافة العربية.


وأشار إنه على الإعلام دورًا كبيرًا في توطيد العلاقات بين الدول العربية، وأن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا ما تكون بالوقوف خلف الدول العربية ودعمهم، مضيفًا أننا نثق في أن لبنان ستنهض من أزمتها وستعود أقوى مما كانت من قبل بفضل شعبها الذي يحب بلده.

 

كما التقي الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفد وكالات الأنباء العربية، على هامش اجتماعات وزراء الإعلام العرب.


وضم الوفد د. فهد آل عقران رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية ورئيس وكالة الأنباء السعودية، ود. فريد أيار الأمين العام، وفايق الحجازين مدير عام وكالة الأنباء الأردنية، ومحمد المناعي مدير عام وكالة الأنباء الكويتية، وعلي السعد نائب مدير عام وكالة الأنباء الإماراتية "أعضاء هيئة الأمانة العامة"، وعصام الرويح من وكالة الأنباء الكويتية، وعبدالله المعيقل من وكالة الأنباء السعودية.


وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، ضرورة التعاون بين كل الدول العربية في مجال الإعلام لمواجهة التحديات المشتركة، مضيفًا أن التعاون العربي في غاية الأهمية في الوقت الحالي في ظل التحديات التي تواجه المنطقة والعالم أجمع، مشيرًا إلى ضرورة وجود عمل عربي مشترك لمواجهة المنصات والسوشيال ميديا التي تقوم ببث أفكار وأخبار كاذبة وغريبة عن كافة الدول العربية.


وأشار إلى أن مصر ستتسلم رئاسة مجلس وزراء الإعلام العرب خلال الفترة القادمة وستعمل على وجود التعاون بين كافة الدول والجهات والمؤسسات والاتحادات في الدول العربية للوصول إلى تعاون مشترك في المجالات الإعلامية والتدريب والإنتاج المشترك.


وأشار إلى إمكانية توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والاتحاد، للعمل على التعاون المشترك في مجالات التدريب ومواجهة السوشيال ميديا والمنصات الإلكترونية، مضيفًا أن الأمر يسلتزم التعاون بين كافة الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة مثل الإرهاب، حيث أن دور الإعلام صناعة الوعي لدى الشعوب.


من جانبه أشار د. فهد آل عقران، إلى ضرورة التعاون بين كل الدول العربية خصوصًا في ظل التحديات التي تواجه العالم أحمع والدول العربية بشكل خاص، مشيرًا إلى أن التعاون سيمكن الإعلام في الدول العربية من مواجهة التغيرات التكنولوجية الكبيرة.


وأوضح أن هناك ضرورة لوجود عمل عربي مشترك، لأنه أصبح من الصعب مواجهة كل دولة بمفردها التغيرات الكبيرة التي تطرأ على العالم، مضيفًا أن التعاون هو ما سيؤدي إلى مواجهة كل القضايا.

كما التقي الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، د. محمد اسلمو اسويدات، وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك على هامش اجتماعات وزراء الإعلام العرب.


وفي البداية أكد كرم جبر، عمق العلاقات المصرية الموريتانية، مؤكدًا أن الشعب الموريتاني من الشعوب المقربة لمصر.


وأشار إلى أن هذه الزيارة ستكون بداية لعلاقات إعلامية وثيقة مع موريتانيا، مضيفًا أن هناك سمات مشتركة بين مصر وموريتانيا، وأن هناك فرص جيدة للتعاون خلال الفترة المقبلة.
من جانبه طلب، د. محمد اسلمو اسويدات، التعاون في المجال الإعلامي من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإعلام الموريتانية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للتعاون في كل المجالات، بما يعكس العلاقات السياسية بين البلدين.


وقال إن مصر دولة محورية وأنها أساس الثقافات في العالم العربي، وطلب دعم مصر لتطوير الإعلام في موريتانيا.

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