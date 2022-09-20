ثنائي سيراميكا كليوباترا ينتظم في التدريبات

انتظم الثنائي مصعب البطاط الظهير الأيمن لفريق سيراميكا كليوباترا، ومحمد عادل الوافد الجديد من النادي الإسماعيلي، في تدريبات الفريق استعداداً للموسم الجديد.

كان نادي سيراميكا كليوباترا تعاقد مع محمد عادل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة ٣ مواسم.

ويخوض سيراميكا كليوباترا بقيادة أحمد سامي، معسكراً لإعداد الفريق للموسم المقبل، انطلق بدءًا من الأحد الماضي في الإسكندرية.

ويؤدي فريق سيراميكا كليوباترا تدريباته على فترتين يومياً لإعداد اللاعبين بالشكل الأمثل من الناحية البدنية والفنية، للوصول إلى أعلى مستويات الفريق مع انطلاق الدوري الجديد.