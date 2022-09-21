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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محتاج توضيح.. فرج عامر عن موقف اتحاد الكرة من تسجيل اللاعبين الأجانب

صدى البلد

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، على موقف اتحاد الكرة من تسجيل اللاعبين الأجانب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب: "هل اتحاد كرة القدم سيسمح بخمس أجانب في السكور شيت ولا خمس أجانب داخل الملعب، يعني هل ممكن يسجل أي فريق أكثر من ٥ لاعبين في الاسكور بشرط ألا يزيد عدد الأجانب في الملعب عن ٥ لاعبين أجانب فقط".

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خلاف حاد داخل اتحاد الكرة بسبب نجم الزمالك السابق

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عالم سمسم.. هجوم ناري من شبانة على اتحاد الكرة ورابطة الأندية.. فيديو

ووصف الإعلامي محمد شبانة، مجتمع الرياضة في مصر بـ"عالم سمسم"، مشيرًا إلى حالة العشوائية التي تدار بها الكرة المصرية في الفترة الأخيرة.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، "عالم سمسم" هذا هو الوصف الطبيعي لمجتمع الرياضة في مصر، عندما قارن رابطة الأندية المصرية، بنظيرتها في إنجلترا نجد أن الأخيرة تطبق اللوائح على الجميع باختلاف قوته سواء مؤسسات أو أشخاص.

وأضاف شبانة، لا أتحدث عن أخطاء، فالجميع يُخطأ ويصيب، ولكن هنا في مصر أصبح الخطأ أمر عادي وهذا مأخرنا عن باقي الدول المتقدمة 300 عام.

وأكمل شبانة، بيراميدز سجل سداسي في قائمته وهم  محمد الشبي والبوركيني بلاتي توريه ومواطنه إيريك تراوري، وفاجري لاكاي، ووليد الكرتي.

وواصل شبانة، لابد من قيد السداسي في اتحاد الكرة وهو ما حدث، وتم قيده على هذا الأساس في القائمة الإفريقية، ثم عاد اتحاد الكرة ووضعه على قائمة الانتظار من أجل تحسين الصورة، وأصبح الآن اللاعب مقيد في الاتحاد الإفريقي، ولا يتواجد بالقائمة المحلية.

اتحاد الكرة فرج عامر بيراميدز إتحاد كرة القدم

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