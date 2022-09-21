تتحول إلى سم قاتل وتسبب كوارث صحية.. أطعمة شائعة احذري إعادة تسخينها

أطعمة عديدة يجب التوقف عن إعادة تسخينها قد تتحول إلى سم قاتل وتسبب كوارث صحية وقد تسبب مشاكل في القلب إليك أبرزها وفقا لموقع برايت سايد.

1-البطاطس



تفقد البطاطس قيمتها الغذائية إذا أعيد تسخينها. حتى لو تركتها في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة ، فقد تصبح سامة بالفعل وتسبب الغثيان أو المرض ، وحتى التسمم الغذائي.

2- الأرز

سواء البني أو الأبيض ، فإن طريقة تخزينه يمكن أن تؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية فقد يحتوي الأرز الخام على جراثيم تتحول إلى بكتيريا يمكنها البقاء حتى بعد طهي الأرز. عندما يترك الأرز المطبوخ في درجة حرارة الغرفة ، يمكن أن يتكاثر وقد ينتج عنه سموم يمكن أن تسبب الإسهال والقيء.

3-البيض

إعادة تسخين البيض على درجة حرارة عالية يمكن أن يجعلها سامة مما قد يتسبب في إحداث أضطرابات في الجهاز الهضمي.

4-الدجاج

تمامًا مثل الفطر ، فإن الدجاج غني جدًا بالبروتينات التي تتأثر سلبًا بإعادة التسخين. هذا يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي. إذا كنت ترغب حقًا في إعادة تسخين الدجاج المطبوخ ، يمكنك القيام بذلك على درجة حرارة منخفضة لمدة أطول. أفضل طريقة لتناول الدجاج بدلا من طهيه هو وضعه في سلطة باردة أو شطيرة باردة.

5-السبانخ

مثل العديد من الخضروات الورقية الخضراء الأخرى ، فإن السبانخ غنية بالنترات والحديد. عند إعادة تسخينها ، يمكن أن تتحول هذه النترات إلى نترات وغيرها من المواد المسرطنة المعروفة (مادة قادرة على التسبب في السرطان في الأنسجة الحية).

6- الفطر

يعد الفطر غني بالبروتينات التي تتغير عند إعادة تسخينها ، و قد تضر بأجسامنا. عندما تتناول المشروم المعاد تسخينه ، فإنك تعرض نفسك لخطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي وحتى أمراض القلب الخطيرة