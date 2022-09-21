فيريرا وبخه.. أمير مرتضى وحازم إمام يتدخلان لحل أزمة عواد مع فيتوريا

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وأمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة تدخلا في الساعات الماضية لحل أزمة محمد عواد مع روي فيتوريا.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، أمير مرتضى طلب من عواد بعدم الإدلاء بأية تصريحات إعلامية وغلق الأمر بشكل نهائي وتجنب كتابة أي شيء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف شبانة، المسئولون داخل اتحاد الكرة مصدمون من تصرف عواد وغاضبون بشدة من تصرف اللاعب خاصة وأنه قام بتضخيم الأزمة بشكل كبير.

فيريرا يوبخ محمد عواد

وأتم شبانة،وفيما يتعلق بجوسفالدو فيريرا فإنه غضب هو الآخر من تصرف اللاعب وما كتبه على تويتر ووبخه على ما فعله.