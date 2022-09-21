طارق مصطفى: تلقيت عدة عروض في مصر.. وصفقة الزمالك الجديدة مميزة

أكد طارق مصطفى المدير الفنى لفريق أوليمبك أسفى المغربى أن الدوري المغربي يعد من أفضل الدوريات في قارة إفريقيا في الوقت الحالي نظراً لقوة المنافسين به.

وأضاف طارق مصطفى المدير الفنى لفريق أوليمبك أسفى المغربى عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :"الدوري المغربي الأفضل في إفريقيا في الوقت الحالي وأسعى لتقديم تجربة مميزة مع فريق أوليمبك أسفى المغربى في الوقت الحالي".

وتابع طارق مصطفى:" تلقيت عدة عروض للعمل في مصر ولكني فضلت الاستمرار بالمغرب في الفترة القادمة وتحقيق هدفي".

وأضاف طارق مصطفى: “ انتقال زكريا الوردي إلى نادي الزمالك مكسب كبير فنياً للقلعة البيضاء في الموسم المقبل، اللاعبين المغاربة يجيدون تنفيذ خطط وتكتيك أي مدرب داخل الملعب، وأتوقع أن يتألق بشكل لافت للنظر مع الزمالك”.

طارق مصطفى يتحدث عن صفقات الزمالك

واختتم: “الزمالك ضم العديد من الصفقات المميزة في الموسم المقبل في أغلب المراكز وأعتقد أن فيريرا سيجيد توظيفهم داخل الملعب”.