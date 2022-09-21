بفرمان من فيريرا.. الزمالك يقترب من التعاقد مع مهاجم عالمي

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لـ الزمالك أثنى على صفقة البرتغالي تاجوي مهاجم فريق مارتيمو البرتغالي لضمه إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، فيريرا، مدرب الزمالك، شاهد بعض التسجيلات للاعب وأثنى على مستواه وقدراته بصورة كبيرة ، واستفسر في الوقت ذاته من بعض المقربين من البرتغال عن مستوى اللاعب وأشادوا به بشكل كبير.

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع مهاجم ماريتمو البرتغالي

وأتم شبانة،الزمالك في مرحلة المفاوضات مع اللاعب وناديه في الوقت الحالي لمحاولة حسم الصفقة وضم اللاعب لتدعيم خط الهجوم وسط رغبة فيريرا في ضم مهاجم جديد إلى الفريق.