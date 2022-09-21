كانت تذهب لمساجد آل البيت لتطعم الفقراء.. تفاصيل خاصة عن تحية كاريوكا

كانت تنقل السلاح للفدائيين إلى الإسماعيلية عبر سيارتها

كشفت أميرة مختار ، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، تفاصيل جديدة عن شكل العلاقة بين والدتها والفنان تحية كاريوكا، مؤكدة أن الفنانة تحية كاريوكا هي من ربت والدتها.



وأضافت أميرة مختار، في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، أن كانت تحيا كاريوكا شخصية عظيمة بكل المقاييس، متابعة أن كانت تذهب مع والدتها إلى تحية كاريوكا والعكس.

كانت تنقل السلاح للفدائيين إلى الإسماعيلية عبر سيارتها



وتابعت انه تحيا كاريوكا كانت تنقل السلاح للفدائيين إلى الإسماعيلية عبر سيارتها خلال فترة الاحتلال الإنجليزى، لافتة إلى أنه تحية كاريوكا كانت تذهب لمساجد آل البيت لتطعم الغلابة والفقراء، ورقصت 6 سنوات من عمرها الفني.





