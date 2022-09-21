عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كانت تنقل السلاح للفدائيين إلى الإسماعيلية عبر سيارتها

كانت تذهب لمساجد آل البيت لتطعم الفقراء.. تفاصيل خاصة عن تحية كاريوكا

تحية كاريوكا
تحية كاريوكا

كشفت أميرة مختار ، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، تفاصيل جديدة عن شكل العلاقة بين والدتها والفنان تحية كاريوكا، مؤكدة أن الفنانة تحية كاريوكا هي من ربت والدتها. 

 

txt

فى ذكرى رحيلها|نجوى فؤاد: تحية كاريوكا أجبرت المجتمع على احترام الرقص الشرقى


وأضافت أميرة مختار، في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، أن كانت تحيا كاريوكا شخصية عظيمة بكل المقاييس، متابعة أن كانت تذهب مع والدتها إلى تحية كاريوكا والعكس. 

 

كانت تنقل السلاح للفدائيين إلى الإسماعيلية عبر سيارتها


وتابعت انه تحيا كاريوكا كانت تنقل السلاح للفدائيين إلى الإسماعيلية عبر سيارتها خلال فترة الاحتلال الإنجليزى، لافتة إلى أنه تحية كاريوكا كانت تذهب لمساجد آل البيت لتطعم الغلابة والفقراء، ورقصت 6 سنوات من عمرها الفني. 
 


 

 

أميرة مختار رجاء الجداوي تحية كاريوكا الفنانة تحية كاريوكا ابنة الفنانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب الخلطة السرية للدجاج المقرمش لمحل شهير |تعرف عليها

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21-9-2022

مهاجم الزمالك يطير إلى فرنسا

أنا مليونير| عمر كمال يفجر مفاجأة ويكشف عن حجم ثروته .. تفاصيل

ندى الكامل لـ عمر كمال: بحبك والأخير يرد: مفيش أحلي منك يانونا

دعاء يغفر جميع الذنوب حتى الزنا .. داوم عليه في كل وقت

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة التعدي على فتاة البساتين بسبب ركن سيارة

تعديل المناهج.. عزة مصطفى تزف خبرا سارا لطلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي

موضوعات متعلقة

كانت تغسل الصحون بالموالد وأبكت الشيخ الشعراوي.. حكايات تحية كاريوكا بذكرى وفاتها

ترشيحاتنا

خالد قمر: أنا هداف تاريخي.. وحسام حسن قعدني في البيت

خالد قمر: عندي طموح .. وعايز ألعب في منتخب مصر

أمريكا تهدّد روسيا بعواقب وخيمة إذا ضمّت أجزاء من أوكرانيا

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 - 25 صفر 1444

تسريب الخلطة السرية للدجاج المقرمش لمحل شهير |تعرف عليها

فرق تربية .. عمر كمال يكشف سبب انفصاله عن خطيبته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها لوعكة صحية.. شاهد أول صور لابنة ماجد المصري في المستشفى

لن تتخيل النتيجة.. فوائد وضع فص ثوم تحت المخدة لمدة 10 أيام

تنظيف البشرة يمنع الحبوب والتجاعيد.. 11 نصيحة فعالة

تتحول إلى سم قاتل وتسبب كوارث صحية.. أطعمة شائعة احذري إعادة تسخينها

فيديو

عام على وفاة حصن المحروسة.. المشير ومصر ومخطط الفوضى

الشيطان مأجرهم.. أحمد ماهر يهاجم مروجي الشائعات عن عادل إمام

بسبب مشهد مع محمد رمضان.. وفاء عامر تبكي على الهواء

طارق الشيخ: يا رب اللي ياكل فلوس النقابة يصرفها على العلاج| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

في اليوم العالمي للسلام.. شكرًا فضيلة الإمام

فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

اﻟﻤﺰﻳﺪ