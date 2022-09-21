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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الحسد.. 7 علاجات لمواليد برج السرطان

لاحياتك ولاصحتك مظبوطة..
لاحياتك ولاصحتك مظبوطة.. 7 علاجات لمواليد برج السرطان

قال الدكتورة سها عيد خبيرة الطاقة، إن مواليد برج السرطان أكثر أنواع الطاقة السلبية التى تصيبهم هى الحسد لذا فأهم شئ يمكنهم فعله لتحقيق أى نجاح هو الكتمان.
وأضافت " سها" أن الكتمان لا يساعد مواليد برج السرطان على النجاح فقط بل يساعدهم على الوقاية من الحسد وطاقته السلبية الشديدة التى تؤثر عليهم فى مختلف نواحى حياتهم.

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وأشارت "سها" إلى أن  أكثر الأمراض التي تصيب مواليد برج السرطان هى ألم فى منطقة القلب وضعف في اللسان ووهن في العظام وغالبا ما يكون هذا بسبب الحسد.

الم القلب
الم القلب


وكشفت "سها" أن أفضل علاج مواليد برج السرطان من الحسد هو استعمال ماء البحر أوالملح الخشن فى الاستحمام من وقت لأخر والدعاء عند نزول المطر وشرب ماءه واستخدام بخور العود ولابد من اختيار نوع جيد.
أما طريقة حماية مواليد برج السرطان من الحسد والطاقة السلبية فهى بسيطة جدا فلايحتاجون سوى قراءة أذكار المساء والصباح والإكثار من الذكر والأدعية قبل الخروج من المنزل وقراءة القرآن يوميا كما يمكنهم استعمال بخور العود أيضا.
ونصحت "سها" مواليد برج السرطان بعدم التحدث عن الأمور الجيدة فى حياتهم أو الأشياء التى يرغبون فى فعلها وتحقيقها حتى تكتمل وتتم الأمور بسلام وتحمى نفسك من أضرار الحسد.
 

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