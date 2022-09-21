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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر عن مهارة أحمد متعب: له مستقبل كروي كبير

صدى البلد

أشاد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، باللاعب أحمد متعب لاعب ايسترن كومباني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب في تغريدة: "احمد متعب لاعب له مستقبل كروي كبير وتألق في النصف الثاني من دوري الموسم الماضي".

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من جانب آخر، سخر الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق من تصريحات فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق بشأن صعوبة تولي جاريدو القيادة الفنية الإسماعيلي .

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" جاريدو مدربا للإسماعيلي في الموسم الجديد  الصراحة صفحة المهندس فرح عامر كل أخبارها مافيهاش أي مصداقية و من الواضح إن المسئولين عن الصفحة عندهم نهج للانتشار و الشهرة".

فرج عامر فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق أحمد متعب

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