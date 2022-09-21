فرج عامر عن مهارة أحمد متعب: له مستقبل كروي كبير

أشاد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، باللاعب أحمد متعب لاعب ايسترن كومباني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب في تغريدة: "احمد متعب لاعب له مستقبل كروي كبير وتألق في النصف الثاني من دوري الموسم الماضي".

من جانب آخر، سخر الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق من تصريحات فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق بشأن صعوبة تولي جاريدو القيادة الفنية الإسماعيلي .

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" جاريدو مدربا للإسماعيلي في الموسم الجديد الصراحة صفحة المهندس فرح عامر كل أخبارها مافيهاش أي مصداقية و من الواضح إن المسئولين عن الصفحة عندهم نهج للانتشار و الشهرة".