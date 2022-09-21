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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

أمريكا تهدّد روسيا بعواقب وخيمة إذا ضمّت أجزاء من أوكرانيا

أمريكا تهدد روسيا
أمريكا تهدد روسيا بعواقب وخيمة إذا ضمت أجزاء من أوكرانيا

وسط استعدادات مناطق انفصالية في أوكرانيا لتنظيم استفتاءات بشأن الانضمام لروسيا، هدد مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية بأنه ستكونهناك عواقب وخيمة إذا ضمت موسكو أجزاء من أوكرانيا.

وأضاف في تصريحات صحفية أن واشنطن شددت مرارا على أنه " سيكون هناك مزيد من العواقب.. ولدينا العديد من الأدوات لذلك".

استفتاءات للانفصال عن أوكرانيا

يأتي التحذير الأمريكي بعد إعلان مناطق انفصالية موالية لروسيا، في دونباس شرق أوكرانيا، وخيرسون جنوب البلاد، تنظيم استفتاءات عاجلة بشأن الانضمام إلى موسكو، ما اعتبره محللون تصعيدا خطيرا ينعكس على الحرب المستمرة منذ حوالي 7 أشهر.

وتعتزم مقاطعة زابوريجيا، وخيرسون الواقعة في جنوب أوكرانيا، تنظيم استفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا، في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر.

كما أعلنت جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين، تنظيم استفتاء مماثل في نفس الفترة، واللتين اعترف بهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دولتين مستقلتين قبيل بدء الحرب.

ومن شأن ضم روسيا هذه المناطق، أن يشكل تصعيدا كبيرا في النزاع.

وانتقدت أوكرانيا الاستفتاءات التي دعت إليها السلطات الانفصالية الموالية لموسكو، قائلة إن "هذه الاستفتاءات الزائفة.. لن يكون لها عواقب قانونية".

وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان أن هذا التصويت "لن يغير الهيكل الإداري الإقليمي والحدود المعترف بها دوليا لأوكرانيا"، مشيرة إلى أن كييف والمجتمع الدولي لن يعترفوا بنتائج الاستفتاءات التي لا قيمة لها.

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بدوره، رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برد الفعل الغربي الرافض لعمليات الاستفتاء الروسية.

من جانبه، قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن بلاده " لن تقبل بأي استفتاءات زائفة في أوكرانيا.. ولن نوافق على سلام تمليه علينا روسيا".

واتهم شولتز في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، روسيا بتنظيم "استفتاءات صورية" في مقاطعات شرقي أوكرانيا لضمها رسميا إلى الأراضي المحتلة.

وأضاف "من الواضح جدا أنه لا يمكن قبول هذه الاستفتاءات الصورية.. فهي غير متوافقة مع القانون الدولي"، كما اعتبرت الرئاسة الأوكرانية أن تهديد روسيا بالاستفتاءات، يعكس خوفها من الهزيمة.

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