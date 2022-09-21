حاملاً قميص الدراويش.. جاريدو يصل القاهرة تمهيداً لقيادة الإسماعيلي|شاهد

وصل فجر اليوم، الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني الجديد لنادي الإسماعيلي، إلى القاهرة تمهيداً لقيادة الدراويش الفترة المقبلة.

وأتم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، الاتفاق مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

ومن المفترض أن يقوم بتوقيع العقود فى حضور مجلس إدارة النادي، اليوم الأربعاء، فى تمام الساعة الرابعة عصرًا وسط وسائل الإعلام المختلفة.

وسيبدأ مهمته رسميًا بعد التوقيع مباشرة، وذلك لاستكمال فترة الإعداد استعدادًا لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد.

ويحمل المدرب البرتغالي سيرة مميزة على الصعيد التدريبي فقد تولي تدريب نادي فياريال الاسباني عام 2001 وقادهم للصعود للدور نصف النهائي بالدوري الأوروبي قبل أن يتأهل في الموسم التالي لبطولة دوري الأبطال، كما تولى تدريب أندية كلوب بروج البلجيكي قبل أن يعود للدوري الإسباني وقيادة فريق ريال بيتيس ثم انتقل بعدها لتدريب الأهلى عام 2014 ثم الاتفاق السعودي أعقبها الانتقال لتدريب الرجاء البيضاوي المغربي قبل أن يقود العين الإماراتي والوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي وكان أخر تجاربه بدوري القسم الثاني فى إسبانيا.