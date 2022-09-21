عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. نجم الزمالك وراء استبعاد محمد عواد من المنتخب

عواد
عواد

كشف الناقد الرياضي بليغ أبو عايد، أن حازم إمام  عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وراء استبعاد محمد عواد من معسكر منتخب مصر.

وأوضح أبو عايد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" مع الإعلامي محمد شبانة المذاع على فضائية ETC،عواد أفضل حارس في مصر وما حدث معه اغتيال معنوي، وحازم إمام هو من طلب من فيتوريا عدم ضم محمد عواد لمعسكر المنتخب من أجل دعم حراسة مرمى الزمالك في إياب مباراة إليكت التشادي.

وأوضح أبوعايد، الأهلي والزمالك قد يخرجان من المربع الذهبي في الدوري الموسم المقبل، بعد التدعيمات القوية لفرق الدوري، هناك أندية تمتلك لاعبين مميزين جدًا مثل فيوتشر والبنك الأهلي وفاركو والمصري البورسعيدي.

وأكمل، محمد صبحي أفضل صفقات الزمالك في الموسم الجاري.

وأتم أبوعايد، كلام أمير مرتضى منصور عن تفاجئه بانضمام لاعبي الزمالك للمنتخب أمر لا يصدق وغير منطقي، اتحاد الكرة يخاطب الأندية وليس اللاعبين.

اتحاد الكرة حازم امام معسكر منتخب مصر محمد عواد منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني مفاجئ لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه في البنوك

بالأسماء .. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع 7 صفقات جديدة

تسريب الخلطة السرية للدجاج المقرمش لمحل شهير |تعرف عليها

أعلن صفقتين جديدتين.. شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

مش للأهلي.. بيراميدز يقرر بيع إبراهيم عادل نهائياً "وجهة مفاجأة"

لسه فيه كتير.. إعلامي يٌفجّر مفاجأة مدوية بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

أنا مليونير| عمر كمال يفجر مفاجأة ويكشف عن حجم ثروته .. تفاصيل

ماشي بعكازات.. ماذا حدث لبيومي فؤاد؟ صورة تثير قلق جمهوره

ترشيحاتنا

لبحث عدد من الملفات.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة

ما وراء إعلان بوتين بإقرار التعبئة العامة لقواته المسلحة.. تفاصيل

سيدنا أعلى وأبلغ من السيد.. نص مذكرة دفاع مبروك عطية في أولى جلسات محاكمته

طرح تذاكر مباراتي منتخب مصر أمام النيجر وليبيريا

فيديو.. تعرف على أشباه الموصلات والأزمات الدولية الجيوستراتيجية

استقبل رئيس الجامعة الأمريكية.. شيخ الأزهر يدعو لإطلاق استراتيجية تعليم لمواجهة الانحرافات الأخلاقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماشي بعكازات.. ماذا حدث لبيومي فؤاد؟ صورة تثير قلق جمهوره

اتغيرت أوي.. جنات تثير الجدل بوزنها المثالي على اليخت

نسرين طافش تخطف قلوب المتابعين بإطلالة ساحرة من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

على غير العادة.. كنزي عمرو دياب تتألق بإطلالة محتشمة| شاهد

فيديو

هدد بالرحيل للزمالك.. كواليس خناقة صلاح محسن وسيد عبدالحفيظ| فيديوجراف

وزارة التعليم تحسم الجدل حول موعد بدء الدراسة.. وتعليمات عاجلة للمدارس “فيديوجراف”

عام على وفاة حصن المحروسة.. المشير ومصر ومخطط الفوضى

الشيطان مأجرهم.. أحمد ماهر يهاجم مروجي الشائعات عن عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

فرصة العرب الآن

حمادة عبد الجواد

في اليوم العالمي للسلام.. شكرًا فضيلة الإمام

د. فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ