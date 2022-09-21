115 مليون يحققها كيرة والجن.. تعرف على إجمالى إيرادات الأفلام

شهدت الساحة السينمائية منافسة بين عدد من الأفلام لنيل أعلى الإيرادات والمشاهدات، ونستعرض لكم تفاصيل إجمالي إيرادات الأفلام منذ عرضها وحتى الآن، وذلك من خلال التقرير التالي:

فيلم كيرة والجن

فيلم “كيرة والجن”، للنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز، جاء في المركز الأول، حيث حقق 115 مليونا و144 ألفا و958 جنيها في دور العرض.

ودارت أحداث فيلم “كيرة والجن”، حول المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي بعد ثورة 1919، ورصدت حالة الغليان التي مر بها الشعب خلال ذلك الفترة.

ولعب الفنان كريم عبد العزيز دور الطبيب أحمد كيرة، أحد أبطال المقاومة، بينما انضم عبد القادر الجن “الفنان أحمد عز” للمقاومة؛ بعد قتل والده على يد جنرال إنجليزي، فيما كانت دولت فهمي “هند صبري”، هي أول امرأة تنضم للمقاومة، وتكافح ضد الاحتلال البريطاني في مصر، وتقع في حب الجن خلال أحداث الفيلم، مما يورطهما في العديد من المشاكل.

فيلم بحبك

واحتل فيلم “بحبك” لـ تامر حسني، المركز الثانى في إيرادات شباك التذاكر، حيث حقق 52 مليونا و937 ألفا و831 جنيها.

فيلم “بحبك” من بطولة تامر حسني، وسيد رجب، وهنا الزاهد.

فيلم عمهم

وجاء في المركز الثالث فيلم “عمهم”، بطولة الفنان محمد إمام، حيث حقق 51 مليونا و601 ألفا و609 جنيها.

وضم فيلم “عمهم”، العديد من الفنانين، منهم: محمد إمام، وهدى المفتي، وسيد رجب، ونرمين الفقي، وميرنا نور الدين، ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.

فيلم تسليم أهالي

جاء فيلم “تسليم أهالي”، بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، فى المركز الأخير، حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 27 مليونا و747 ألفا و239 جنيها.

تدور قصة فيلم “تسليم أهالي” في إطار كوميدي رومانسي، إذ تجسد قصة زوجين يحلمان بالسفر إلى كندا، حيث يعمل الزوج طبيبا بشريا، والذي يقوم بدوره الفنان هشام ماجد، ولكن تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان وتفسد عليهما حلم الهجرة.

خطة مازنجز

وحقق فيلم “خطة مازنجر” بطولة ياسمين رئيس وحمدي الميرغني ومحمود حافظ وبيومي فؤاد، إجمالى إيرادات وصل إلى مليون و893 ألفا و578 جنيها.

قصة فيلم “خطة مازنجر” تدور في إطار كوميدى اجتماعي، وتعتمد أحداثه على حالة النوستالجيا المتمثلة في الشخصية الكارتونية الشهيرة مازنجر التي يعرفها الجميع، حيث يتم تناول القصة بشكل كوميدى ساسبنس، من خلال حدث يوقع البطل والبطلة في مشكلة كبيرة ويحاولان الخروج من هذا المأزق فيقعان في ورطة أكبر.

الدعوة عامة

فيلم "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى ومن إخراج وائل فرج، حقق إيرادات إجمالية بلغت قيمتها مليونا و631 ألفا و711 جنيها، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوي وأسماء أبو اليزيد، ويجسد عبد الرحمن شخصية شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تماما، فى إطار الكوميديا والإثارة.

وتدور أحداث الفيلم، في إطار اجتماعي كوميدي، ويقوم محمد عبد الرحمن بدور شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تمامًا بسببها، ويشارك فيه أسماء أبو اليزيد، أحمد الفيشاوي، سوسن بدر، وإخراج وائل فرج.

فيلم خرجوا وام يعودوا

بينما حقق فيلم خرجوا وام يعودوا، إيرادات 61 الف و771 جنيه ليحتل المركز الأخير بدلا من فيلم الدعوة عامة الذي ظل يحتل تلك المرتبة منذ طرحه.

والفيلم من بطولة ويزو، حسني شتا،خالد عليش ، مصطفى أبو سريع، صولا عمر ،شمبر، رنا سماحه، طاهر ابو ليلة، محمد علام ، ياسر الرفاعي، موحه الحراق. ومن تأليف وائل يوسف، مدير تصوير مارك عوني، ديكور رمسيس سليم ، اشراف عام رجب عارف، منتج فني عماد الريس.