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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 30 متهما بعد ضبطهم بمواد مخدرة في القليوبية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 30 متهما 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم بحوزتهم مواد مخدرة مع التجديد لهم فى الميعاد القانونى والتحفظ على المضبوطات وارسالها الى المعمل الجنائى لفحصها.

ضبط 25 قضية مخدرات فى حملة أمنية بالقليوبية

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وكان قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد شن حملة مكبرة لاستهداف وضبط حائزي المواد المخدرة مختلفة الأنواع وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية وتم التحفظ على المضبوطات حوزتهم، وتولت النيابة التحقيق.
 

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 25 قضية إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 30 متهما لـ11 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 7383 حكمًا قضائيًا متنوعا.


وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

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