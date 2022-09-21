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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التعليم العالي: الملكية الفكرية لها تأثير كبير على المجتمع

صدى البلد

أعرب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، عن سعادته الطلاقة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية لافتا إلى أن الملكية الفكرية لها تاثير كبير على المجتمع وينعكس بشكل كبير على المجتمع المصري .

وأضاف وزير التعليم العالي ، خلال كلمته في إطلاق الاستيراتيجية ، ان استخدام الملكية الفكرية من المقومات الاساسية لتعزيز قدرات الافراد لاستخدام الملكية الفكرية لتنمية القدرات .

وأشار إلي أن تعد الاستيراتيجية الخطوة الأولي من نوعها في مجال الملكية الفكرية في مصر ونعمل أن تمون بمثابة حجر أساس الذي ينبثق منه اهم ملامح هذه المنظومة .

وتابع أنه لابد من تحقيق التوازن بين الحقوق الخاصة لمالكي حقوق الملكية الفكرية من حانب وبين الحقوق العامة للمجامع ككل من جانب آخر ، لافتا إلى أنه تظهر أهمية طبكربشكلزخاص فيما يتعلق بأغراض المصلحة العامة وخاصة قضايا اتاحة المستلزمات و المستحضرات الطبية والغذاء والتعليم.

وزير التعليم العالي الملكية الفكرية

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