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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التحالف الوطني للعمل يطلق مبادرات أهلية استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد

استقبال العام الدراسي
استقبال العام الدراسي الجديد

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عدة مبادرات لتقديم الدعم النقدي والدعم الغذائي والمستلزمات الدراسية للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتخصيص عام 2022 عاما للمجتمع المدني وتزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد.

استقبال العام الدراسى الجديد

وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "التحالف الوطني أطلق عدة مبادرات استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد"، حيث شمل الدعم النقدي 107 ألف أسرة بإجمالي 650 مليون جنيه من خلال بيت الزكاة والصدقات المصري، كما تم توفير الدعم الغذائي من خلال بنك الطعام المصري.

والذي تمثّل في تقديم وجبات مدرسية ساخنة متكاملة العناصر الغذائية لحوالي 35 ألف طالب في 10 محافظات، بإجمالي تكلفة مليون جنيه يوميا، وذلك لتغطية العام الدراسي بالكامل، بحيث تصل التكلفة لـ200 مليون جنيه، أيضا، تم إطلاق المهرجان الخاص بتوزيع المستلزمات الدراسية بالمحافظات والذي نظمته جمعية الأورمان بتكلفة قدرها 20 مليون جنيه، وتم دعو الأطفال للحضور توفير احتياجاتهم من المستلزمات الدراسية مجانا.

وفى سياق متصل،  أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي عدة مبادرات لتقديم الدعم للفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وذلك تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد و ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولي بالرعاية وتخصيص عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدني.

وتعددت جهود التحالف لتشمل تقديم الدعم النقدي والدعم الغذائي والإمداد بالمستلزمات الدراسية.

وعلى صعيد الدعم النقدي، فقد شمل ١٠٧ آلاف أسرة بإجمالي ٥٦ مليون جنيه من خلال بيت الزكاه والصدقات المصري، كما تم توفير الدعم الغذائي من خلال بنك الطعام المصري، والذي تمثل في تقديم وجبات مدرسية ساخنة متكاملة العناصر الغذائية لدعم التغذية المدرسية السليمة، وذلك ل ٣٥ ألف طالب في ١٠ محافظات بإجمالي تكلفة مليون جنيه يوميًا، وذلك لتغطية العام الدراسي بالكامل بحيث تصل التكلفة ل ٢٠٠ مليون جنيه.

كما تم إطلاق المهرجان الخاص بتوزيع المستلزمات الدراسية بالمحافظات، والذي  نظمته جمعية الأورمان بتكلفة حوالي ٢٠ مليون جنيه، حيث تم دعوة الأطفال للحضور وتوفير جميع احتياجتهم من المستلزمات الدراسية مجانا.

وجاءت مساهمة مؤسسة حياة كريمة من خلال تقديم ٥٥ ألف خدمة تعليمية للطلاب في قري محافظات حياة كريمة، حيث استهدفت المؤسسة التكفل بسداد المصروفات الدراسية وشراء المستلزمات المدرسية  لنحو ٤٠ ألف طالب من محافظات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان قد انطلق في ١٣ مارس ٢٠٢٢ ، وذلك بمشاركة  وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم ٢٤ جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. حيث يضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة  ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.

العام الدراسي الجديد الرئيس عبدالفتاح السيسي الدعم الغذائي الدعم النقدي المستلزمات الدراسية

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