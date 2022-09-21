سقوط مزور المحررات الرسمية بالدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوبة لبعض الجهات الحكومية وترويجها على راغبى الحصول عليها ممن يتعذر عليهم الحصول عليها بالطرق القانونية مقابل مبالغ مالية يتقاضاها نظير ذلك متخذاً من مسكنه المشار إليه وكراً لمزاولة ذلك النشاط المؤثم .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وتفتيش مسكنه تم ضبط (خاتم شعار الجمهورية مقلد لإحدى الجهات الحكومية – مجموعة من المحررات الرسمية المنسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية خالية البيانات ومُعدة للتزوير ) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.