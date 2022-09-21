عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان يكرم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد ويهنئه بمنصبه الجديد

محافظ بورسعيد يكرم
محافظ بورسعيد يكرم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة

كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم الأربعاء، الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم السابق ببورسعيد، وذلك على جهوده المثمرة خلال توليه منصب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد. 

محافظ بورسعيد يكرم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ويهنئه بمنصه الجديد

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد مع عدد من قيادات التعليم، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، والاستاذ أحمد والي وكيل مديرية التربية والتعليم ببورسعيد.

محافظ بورسعيد يكرم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ويهنئه بمنصه الجديد

وهنأ محافظ بورسعيد وكيل وزارة التعليم على منصبه الجديد "مدير الإدارة المركزية لتطوير المناهج" بوزارة التربية والتعليم، متمنيا له استمرار النجاح والتوفيق، وقدم محافظ بورسعيد كافة الشكر والتقدير للدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم،  على جهوده في إثراء العملية التعليمية ببورسعيد،  وسياسته الحكيمة في إدارة المنظومة التعليمية.

محافظ بورسعيد يكرم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ويهنئه بمنصه الجديد

وأكد محافظ بورسعيد أن الدكتور أكرم حسن ترك بصمات واضحة في المنظومة التعليمية ببورسعيد، و يعد من أكفأ النماذج التي تولت مسئولية التعليم ببورسعيد،  ونوه محافظ بورسعيد  لحرصه على تكريم وكيل الوزارة تقديرا لجهوده وإخلاصه في العمل خلال فترة توليه منصب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.

تسبب أعطال لمستخدميها.. ضبط كمية من بطاريات موتوسيكل مجهولة المصدر فى بورسعيد

مساعد رئيس الوزراء يتفقد مشروعات محطات الصرف الصحي ومعالجة المياه فى بورسعيد

وعلى هامش اللقاء، أهدى محافظ بورسعيد، شهادة تقدير ومصحف وميدالية ، للدكتور أكرم حسن تقديرا لجهوده في الارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة،  متمنيا له دوام التقدم والرقى.

بورسعيد التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم محافظ بورسعيد العملية التعليمية منظومة التعليم اللواء عادل الغضبان تطوير المناهج المنظومة التعليمية الإدارة المركزية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني مفاجئ لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه في البنوك

بالأسماء .. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع 7 صفقات جديدة

تسريب الخلطة السرية للدجاج المقرمش لمحل شهير |تعرف عليها

أعلن صفقتين جديدتين.. شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

مش للأهلي.. بيراميدز يقرر بيع إبراهيم عادل نهائياً "وجهة مفاجأة"

لسه فيه كتير.. إعلامي يٌفجّر مفاجأة مدوية بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

أنا مليونير| عمر كمال يفجر مفاجأة ويكشف عن حجم ثروته .. تفاصيل

نفاد تذاكر الطيران.. الهروب الكبير من روسيا بعد إعلان التعبئة الخطير

ترشيحاتنا

الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ628 مواطنا بقافلتين متخصصتين في مجال طب العيون بالبحيرة

رونالدو عن مستقبله بمنتخب البرتغال: سأكون في مونديال قطر ويورو 2024

لبحث عدد من الملفات.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة

ما وراء إعلان بوتين بإقرار التعبئة العامة لقواته المسلحة.. تفاصيل

سيدنا أعلى وأبلغ من السيد.. نص مذكرة دفاع مبروك عطية في أولى جلسات محاكمته

طرح تذاكر مباراتي منتخب مصر أمام النيجر وليبيريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماشي بعكازات.. ماذا حدث لبيومي فؤاد؟ صورة تثير قلق جمهوره

اتغيرت أوي.. جنات تثير الجدل بوزنها المثالي على اليخت

نسرين طافش تخطف قلوب المتابعين بإطلالة ساحرة من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

على غير العادة.. كنزي عمرو دياب تتألق بإطلالة محتشمة| شاهد

فيديو

هدد بالرحيل للزمالك.. كواليس خناقة صلاح محسن وسيد عبدالحفيظ| فيديوجراف

وزارة التعليم تحسم الجدل حول موعد بدء الدراسة.. وتعليمات عاجلة للمدارس “فيديوجراف”

عام على وفاة حصن المحروسة.. المشير ومصر ومخطط الفوضى

الشيطان مأجرهم.. أحمد ماهر يهاجم مروجي الشائعات عن عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

فرصة العرب الآن

حمادة عبد الجواد

في اليوم العالمي للسلام.. شكرًا فضيلة الإمام

د. فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ